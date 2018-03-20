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Минобрнауки РФ планирует в июне внести в правительство законопроект о научной деятельности

Наука
20 марта, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В ведомстве сообщили о двух годах работы над этим документом

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Законопроект о научной и инновационной деятельности в России должен быть внесен на рассмотрение федерального правительства в июне. Об этом сообщил в ходе парламентских слушаний заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников.

Парламентские слушания на тему "О проекте федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации" проходят 20 марта в Совете Федерации. Разработчиком документа является Минобрнауки РФ.

"За два с небольшим года закон слушался на разных площадках, вызывал горячие споры. Надеюсь, что в ближайшее время с учетом поправок, доработок мы законопроект доработаем. И в июне сего года мы должны внести проект в правительство", - сказал Трубников.

Законопроект "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно- технической политике". Первоначальный его вариант вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали документ "сырым". Сейчас он дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

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