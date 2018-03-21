Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саратовские ученые создали приложение для детей, которое поможет им бороться с аллергией

Наука
21 марта, 11:44 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 21, марта. /ТАСС

Оно является бесплатным и уже доступно для скачивания

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Kathy Willens

САРАТОВ, 21 марта. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) имени В. И. Разумовского разработали приложение для мобильных телефонов и других гаджетов, которое обучает детей, страдающих атопическим дерматитом, избегать аллергенов. Приложение необходимо таким детям потому, что атопия - это хроническое аллергическое заболевание и имеет возрастные особенности, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального минпрома Владимир Комаров.

"Приложение "Красные щечки" представляет собой игру-квест для детей в возрасте от трех лет. Ее цель - не только развлечь, но и научить детей основным правилам, которые могут пригодиться в различных ситуациях: дома и в школе, при уходе за собой и в общении с окружающими. В ходе игры детям предлагаются разные случаи из повседневной жизни, а задача ребенка - правильно выйти из предложенной ситуации", - пояснил Комаров.

Собеседник агентства уточнил, что ребятам в ходе игры предстоит выбрать правильную еду и напитки, одежду и предметы интерьера, а также объяснить близким, что такое атопический дерматит, и сформировать правильное отношение к этому распространенному заболеванию.

Как отметили в СГМУ, такой подход в обучении пациентов с использованием современных гаджетов, является относительно новой концепцией в дерматологии и очень поможет именно при обучении детей, многие из которых интересуются гаджетами и любят играть в компьютерные игры.

"Приложение "Красные щечки" является бесплатным и уже доступно владельцам гаджетов, скачать его можно в GooglePlay", - подчеркнул Комаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саратовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Британский посол в Москве не будет участвовать во встрече в МИД РФ по Солсбери
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов