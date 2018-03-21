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Глава РАН: исследования мозга должны стать одним из приоритетов российской науки

Наука
21 марта, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС
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Президент РАН Александр Сергеев

Президент РАН Александр Сергеев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Исследования мозга и искусственного интеллекта должны стать одним из приоритетных направлений в исследованиях российских ученых, сообщил в среду президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Если мы поймем, как мозг работает, это будет определять будущее всех информационных технологий... Обязательно должна быть мощная программа по искусственному интеллекту, но плюс еще обязательно - мозг. Тут очень крупный междисциплинарный проект, нам обязательно всем вместе нужно за него браться", - сказал Сергеев на заседании Общественного совета федерального проекта "Локомотивы роста" партии "Единая Россия".

Президент РАН напомнил, что сейчас идет переход на цифровую экономику, где все должно происходить путем сложных последовательных вычислений.

Федеральный проект "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" направлен на создание условий для поступательного развития экономики РФ во взаимодействии с ведущими индустриями и национальными российскими компаниями - локомотивами роста и развития. Важнейшим направлением проекта является совершенствование законодательства, механизмов и практик развития промышленности, создания и развития инфраструктуры, создания современных производств и условий для ведения бизнеса, формирование инновационной среды. Проект призван стать действенным политическим механизмом, который будет способствовать решению задач развития промышленности и укрепления отечественной экономики.

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