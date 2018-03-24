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Посол Франции по делам Арктики и Антарктики поддержала укрепление научных связей с Россией

Наука
24 марта, 22:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, марта. /ТАСС

По мнению Сеголен Руаяль, дальнейшее упрочение научной кооперации и развитие научной дипломатии "позволит сблизить наши два народа"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Посол Франции по делам Арктики и Антарктики Сеголен Руаяль выступила в поддержку укрепления франко-российского научного сотрудничества, в том числе в вопросах исследования Арктики. Об этом она заявила в субботу вечером в ходе встречи с представителями общественности, состоявшейся во Французском институте в Санкт-Петербурге.

"Я приехала сюда, потому что научное сотрудничество (между Францией и Россией) существует уже несколько сотен лет, с тех пор как первые французские исследователи приехали в Арктику, и это долгосрочное франко-русское сотрудничество является абсолютно исключительным. И мое желание, чтобы это сотрудничество не ослабевало и только усиливалось, потому что вопрос климатических изменений и окружающей среды на полюсах становится все более важным и интересным", - отметила Руаяль.

Посол также указала, что во Франции полярными исследованиями занимаются около 400 специалистов, которые на протяжении длительного времени взаимодействуют с российскими коллегами. По ее мнению, дальнейшее упрочение научной кооперации и развитие научной дипломатии "позволит сблизить наши два народа".

Арктический центр в Петербурге

В рамках двухдневного визита в Северную столицу Руаяль выступила в пятницу перед студентами Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), высоко оценив реализуемые в вузе проекты по изучению арктического региона. Французский экс-министр экологии, устойчивого развития и энергетики (с 2014 по 2017 год) подчеркнула особую роль Петербурга в развитии отношений с Францией. "Своей главной задачей на посту посла по делам Арктики и Антарктики я вижу укрепление франко-российского сотрудничества в этом регионе и содействие скорейшему созданию в Петербурге Арктического центра", - цитирует слова Руаяль пресс-служба СПбГУ.

В конце 2017 года стало известно, что правительство Санкт-Петербурга сформирует в своем составе подразделение, которое будет отвечать за координацию деятельности, связанной с освоением арктического региона. Это направление курирует профильный вице-губернатор, утвержденный в должности в середине декабря. В руководстве города ранее отметили, что в Петербурге уже на протяжении долгого времени формируется интеллектуальный центр управления Арктикой. В городе ведут свою деятельность более 100 предприятий и организаций, связанных с этой тематикой.

О Сеголен Руаяль

Руаяль была назначена послом Франции по делам Арктики и Антарктики в июле 2017 года. Она сменила на этом посту Мишеля Рокара, после кончины которого в июле 2016 года этот пост долго оставался вакантным.

Руаяль в 2007 году баллотировалась на пост главы французского государства. Она дважды занимала пост министра экологии - в правительствах Манюэля Вальса (2014-2016) и Бернара Казнёва (2016-2017). Руаяль, будучи широко известным на Западе политиком, сыграла важную роль в проведении Конференции по климату, которая проходила в Ле-Бурже под Парижем в 2015 году.

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