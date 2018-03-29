Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Общее собрание РАН обсудит стратегию развития и приоритетные направления работы академии

Наука
29 марта, 0:20 UTC+3 МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Собрание академиков и членов-корреспондентов пройдет 29 и 30 марта в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук пройдет 29 и 30 марта в Москве, на встрече будут обсуждать стратегию развития и приоритетные направления деятельности РАН, тогда же пройдут выборы в президиум Академии.

Общее собрание РАН - высший орган управления академией. Это будет первое Общее собрание после выборов нового руководства РАН, которые прошли в сентябре 2017 года. Так, новым президентом Академии тогда был избран физик Александр Сергеев, набравший около 70% голосов во втором туре голосования.

Новая стратегия и приоритеты

Сергеев ранее отмечал, что академики и члены-корреспонденты РАН рассмотрят стратегию развития академии на общем собрании в марте.

Интервью

Президент РАН Александр Сергеев

Александр Сергеев: этот год станет годом начала крупных проектов в российской науке

Перейти в раздел Интервью

"Мы хотели бы на общее собрание РАН в марте вынести вопрос о стратегии развития Российской академии наук и этот вопрос обсудить вместе с вопросом о новой государственной программе фундаментальных исследований. Конец марта, по нашему мнению, - подходящее время, чтобы обсудить стратегию вместе с новой программой фундаментальных исследований", - сказал он.

Кроме того, планируется обсудить приоритетные направления деятельности РАН.

Обсуждение новых законов

Общее собрание пройдет на фоне принятия поправок в закон о Российской академии наук и обсуждения нового закона о науке в России.

Так, 27 марта Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, которым предлагается расширить полномочия РАН, в том числе дополнив основные направления ее деятельности координацией научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах повышения обороноспособности и безопасности страны.

Интервью

Александр Сергеев

Президент РАН: ученых должно быть видно!

Перейти в раздел Интервью

Согласно проекту закона, в перечень целей деятельности РАН включается "прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризация достижений науки и техники среди детей и молодежи".

Среди новых задач академии, в соответствии с инициативой главы государства, будет "проведение финансируемых за счет бюджета фундаментальных и поисковых научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства". РАН сможет также заниматься организацией разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период, а также организацией и координацией поисковых научных исследований, которые проводят научные организации.

Академия, согласно законопроекту, кроме руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций, будет осуществлять экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями в порядке, установленном правительством РФ.

Кроме того, Минобрнауки в настоящее время ведет разработку федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ", который должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон непроработанным. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

Изменение статуса академии

На общем собрании также планируется рассмотреть представление главы РАН "О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук". Ранее Сергеев отмечал, что следующим шагом после принятия поправок в закон о РАН должен стать вопрос об изменении ее правового статуса.

"Если говорить о движении вперед, то ключевой момент - это статус РАН. Нынешний статус не позволяет реально в полном объеме решать все задачи. Есть понимание и со стороны президента страны, что это первый шаг. А следующим шагом должна быть разработка закона о РАН с внесением одновременно изменений в Гражданский кодекс с целью уточнения статуса академии", - отмечал ранее президент Академии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реформа Академии наук Выборы президента РАН
Персоны
Сергеев, Александр Михайлович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
2
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
3
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
4
Мамиашвили: Федерация борьбы США сделала все возможное для участия россиян в Кубке мира
5
Федерация: борцы РФ лишились возможности выступить на КМ в США из-за проблем с визами
6
Блогер Илья Варламов заявил, что его отпустили после задержания в Москве
7
МИД РФ: Грузия пыталась в Женеве обвинить Россию и Южную Осетию в смерти Татунашвили
Темы дня
Новости партнеров
Реклама