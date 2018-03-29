Общее собрание РАН обсудит стратегию развития и приоритетные направления работы академии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук пройдет 29 и 30 марта в Москве, на встрече будут обсуждать стратегию развития и приоритетные направления деятельности РАН, тогда же пройдут выборы в президиум Академии.

Общее собрание РАН - высший орган управления академией. Это будет первое Общее собрание после выборов нового руководства РАН, которые прошли в сентябре 2017 года. Так, новым президентом Академии тогда был избран физик Александр Сергеев, набравший около 70% голосов во втором туре голосования.

Новая стратегия и приоритеты

Сергеев ранее отмечал, что академики и члены-корреспонденты РАН рассмотрят стратегию развития академии на общем собрании в марте.

"Мы хотели бы на общее собрание РАН в марте вынести вопрос о стратегии развития Российской академии наук и этот вопрос обсудить вместе с вопросом о новой государственной программе фундаментальных исследований. Конец марта, по нашему мнению, - подходящее время, чтобы обсудить стратегию вместе с новой программой фундаментальных исследований", - сказал он.

Кроме того, планируется обсудить приоритетные направления деятельности РАН.

Обсуждение новых законов

Общее собрание пройдет на фоне принятия поправок в закон о Российской академии наук и обсуждения нового закона о науке в России.

Так, 27 марта Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, которым предлагается расширить полномочия РАН, в том числе дополнив основные направления ее деятельности координацией научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах повышения обороноспособности и безопасности страны.

Согласно проекту закона, в перечень целей деятельности РАН включается "прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризация достижений науки и техники среди детей и молодежи".

Среди новых задач академии, в соответствии с инициативой главы государства, будет "проведение финансируемых за счет бюджета фундаментальных и поисковых научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства". РАН сможет также заниматься организацией разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период, а также организацией и координацией поисковых научных исследований, которые проводят научные организации.

Академия, согласно законопроекту, кроме руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций, будет осуществлять экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями в порядке, установленном правительством РФ.

Кроме того, Минобрнауки в настоящее время ведет разработку федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ", который должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон непроработанным. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

Изменение статуса академии

На общем собрании также планируется рассмотреть представление главы РАН "О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук". Ранее Сергеев отмечал, что следующим шагом после принятия поправок в закон о РАН должен стать вопрос об изменении ее правового статуса.

"Если говорить о движении вперед, то ключевой момент - это статус РАН. Нынешний статус не позволяет реально в полном объеме решать все задачи. Есть понимание и со стороны президента страны, что это первый шаг. А следующим шагом должна быть разработка закона о РАН с внесением одновременно изменений в Гражданский кодекс с целью уточнения статуса академии", - отмечал ранее президент Академии.