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Решение о допфинансировании РАН может быть принято в весеннюю сессию Госдумы

Наука
29 марта, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Проект поправок в закон об академии наук уже готов, отметил вице-премьер Аркадий Дворкович

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Решение о дополнительном финансировании Российской академии наук (РАН) может быть принято в весеннюю сессию Госдумы. Об этом сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках общего собрания членов РАН.

"Мы рассматриваем сегодня дополнительные предложения по финансированию деятельности РАН, в том числе программ президиума Российской академии наук... уверен, что уже в самое ближайшее время, в ходе весенней сессии Госдумы в рамках поправок в закон о бюджете мы примем решение о дополнительном финансировании, что позволит реализовывать дополнительные программы уже в этом году, не дожидаясь следующего года", - сказал он.

Среди технологий, которыми в будущем будет заниматься наука, Дворкович обозначил геномные исследования, развитие селекционной племенной базы в сельском хозяйстве, создание нового поколения реакторов в атомной энергетике и формирование подходов для нового этапа освоения космического пространства.

Говоря о работе над поправками в закон об академии наук, Дворкович напомнил, что проект поправок уже готов и в весеннюю сессию Госдумы поправки также могут быть приняты.

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