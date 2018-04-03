Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые: теплые океанические течения размывают ледяной покров Антарктики у его основания

Наука
3 апреля, 17:59 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, апреля /ТАСС

Отмечается, что с 2010 по 2016 год в южной полярной области планеты растаяло около 1,5 тыс. кв. км льдов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 3 апреля, /ТАСС/. Антарктика в период с 2010 по 2016 год лишилась ледяного покрова, сопоставимого по площади с территорией агломерации Большой Лондон. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование ученых Университета Лидса.

По их сведениям, за шесть лет в южной полярной области земного шара растаяло 1463 кв. км льдов. Причиной тому - теплые океанические течения, которые подмывают вековые льды у самого их основания на глубине порядка 1 км или более. "Наше исследование доказывает, что исчезновение ледяного покрова происходит из-за его размыва у самого основания и не только в тех нескольких местах, которые были обозначены ранее", - приводит издание слова доктора Ханнеса Конрада, ведущего исследователя университета.

По информации ученых, основание ледяного покрова было серьезно размыто в восьми точках. Это привело к тому, что 65 массивных ледников отделились от морского дна. В своих исследованиях ученые использовали спутниковую систему CryoSat-2, которая позволяет отслеживать толщину льда. Согласно ее данным, изменения в ледяном покрове были зафиксированы по длине береговой линии на 16 тыс. км.

При этом, если в районе ледника Туэйтса можно наблюдать активное таяние льдов, то на соседнем леднике Пайн Айленд, подобный процесс остановился. "Такие различия подчеркивают сложную природу нестабильности ледяного покрова по континенту (Антарктида, входит в область Антарктики), и возможность ее отслеживать помогает нам выявлять отдельные зоны, которые заслуживают дальнейшего изучения", - добавил Конрад.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
2
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
3
В США вынесли первый приговор по "делу РФ"
4
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
5
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
6
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости