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Британские ученые заявили, что научили искусственный интеллект искать внеземную жизнь

Наука
5 апреля, 15:43 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, апреля. /ТАСС

Для поиска внеземной жизни исследователи использовали компьютерную программу, работающую по принципам организации сетей нервных клеток живого организма и способную к самообучению

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© NASA/Ames/JPL-Caltech

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Ученые из Плимутского университета в Великобритании научили искусственный интеллект предсказывать вероятность существования жизни на других планетах. Проект был представлен в среду на Европейской неделе астрономии и космических наук в Ливерпуле, детали исследования опубликованы на сайте научного заведения.

Для поиска внеземной жизни была использована искусственная нейронная сеть - компьютерная программа, работающая по принципам организации сетей нервных клеток живого организма и способная к самообучению. Для начала ученые ввели в нее данные об оптических спектрах объектов Солнечной системы, где есть жизнь (Земля), или же где она с наибольшей долей вероятности может существовать (Марс, Венера и спутник Сатурна Титан - единственный в Солнечной системе спутник, у которого есть своя атмосфера).

Затем нейросеть начала анализировать все новые и новые спектры - на этот раз уже экзопланет, обращающихся вокруг других, далеких от нас звезд. В целом программа обработала данные более 100 спектров, каждый из которых содержит несколько сотен параметров, свидетельствующих о пригодности или непригодности планеты для жизни. Все объекты, которые нейросеть признает потенциально обитаемыми, распределяются на пять групп: похожие на Землю в ее нынешнем виде; на раннюю Землю, когда она только формировалась; на Марс, Венеру и Титан.

По словам ученых, нейросеть с задачей справляется успешно и научилась правильно определять новые спектры, с которыми раньше не сталкивалась. "С учетом результатов наблюдений, полученных с наземных и космических телескопов, этот метод может оказаться крайне полезным для категоризации различных типов экзопланет", - пояснил участник проекта профессор Анджело Канджелози.

По замыслу ученых, технология в будущем позволит автоматически вычислять космические объекты, на которые астрономам, занимающимся поиском внеземной жизни, следует обратить самое пристальное внимание. Программу предлагается использовать для анализа данных, полученных с таких космических телескопов, как Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой), который Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NАSА) планирует вывести в космос 16 апреля, или аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Ariel.

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