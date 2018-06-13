Резидент московского технопарка первым в мире создал универсальный материал для 3D-печати

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Резидент московского технопарка "Калибр" создал универсальный материал, который подходит для печати на любых 3D-принтерах и не имеет аналогов в мире. Об этом в среду сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Преимущество пластика нашего резидента не только в том, что он универсальный. Прежние виды пластиков становились излишне мягкими и липкими при нагревании до 40-50 градусов. Разогретый материал прилипал к металлу и мог закупорить печатающее устройство принтера. В "Калибре" изменили свойства пластика: он стал более термостойким, не липнет при указанной температуре и не забивает детали машины", - приводятся на портале слова председателя совета директоров технопарка "Калибр" Михаила Когана.

По словам Когана, PLA-пластик - биоразлагаемый и термопластичный полиэфир, который производят из сельскохозяйственной продукции, например, картофеля или кукурузы. Он нетоксичен и легко утилизируется. Полторы тонны нового материала из первой партии уже передали дистрибьюторам в Москве и Санкт-Петербурге, а также в странах Евросоюза (например, в Германии). Универсальный пластик применяют в образовательных учреждениях, а также в конструкторских бюро, мастерских для производства демонстрационных макетов и прототипов.

"До сих пор проблему универсальности материала пытались решить производители в США, Европе и Азии, но эффективное решение московские разработчики предложили первыми", - говорится в сообщении.

"Достижения резидентов московских технопарков важны для всего наукоемкого производственного сектора. Успех всегда стимулирует дальнейший рост и развитие. И конечно, это своего рода индикатор эффективности городских программ, в том числе по созданию комфортной среды для технологичного бизнеса. Технопарки - неотъемлемая ее часть", - приводится на портале комментарий заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.