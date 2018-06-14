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Ученые в Калининграде изобрели способ генетической диагностики сахарного диабета

Наука
14 июня, 16:50 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 14, июня. /ТАСС

Авторами изобретения являются пятеро сотрудников Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта

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КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта в Калининграде запатентовал изобретение, которое поможет в ранней генетической диагностике риска развития сахарного диабета второго типа, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

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"БФУ имени Иммануила Канта получил патент на изобретение "Способ ранней генетической диагностики риска развития сахарного диабета второго типа (инсулинонезависимый диабет)", - отметили в пресс-службе.

Изобретение предназначено для ранней генетической диагностики риска развития сахарного диабета второго типа, отметили в пресс-службе. Авторами изобретения являются пятеро сотрудников университета. По словам одной из них - Дарьи Скуратовской, выявление пациентов с предрасположенностью к сахарному диабету второго типа имеет большую клиническую значимость, поскольку при ранней диагностике и лечении можно снизить выраженность основных проявлений заболевания.

"Задачей, на решение которой направлено наше изобретение, является ранняя диагностика риска развития сахарного диабета второго типа методом полимеразной цепной реакции. Способ прост в осуществлении, <…> позволяет разрабатывать тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей пациента", - замечает она.

По данным из открытых источников на начало 2017 года, около 8 млн россиян страдают сахарным диабетом, еще 30 млн человек находятся в состоянии преддиабета. В Институте диабета ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава РФ отмечают, что в России официально зарегистрировано лишь 4,3 млн диабетиков, но на самом деле их в два раза больше. При этом число россиян с риском развития диабета или преддиабетом (состоянием, характерным для начальной стадии сахарного диабета второго типа) составляет 20% или порядка 30 млн человек.

Согласно статистике, в 2015 году сахарный диабет был зарегистрирован у 415 млн человек в возрасте от 20 до 79 лет по всему миру. В 2040 году, согласно прогнозам, этот показатель увеличится до 642 млн.

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