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Роботы-футболисты казанских ученых смогут сыграть с людьми через пять-десять лет

Наука
15 июня, 18:49 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, июня. /ТАСС

Заведующий кафедрой интеллектуальной робототехники КФУ Евгений Магид отметил, что они должны быть соразмерны с людьми

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Чемпионат RoboCup в Нидерландах

Чемпионат RoboCup в Нидерландах

© AP Photo/Toby Sterling, архив

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Роботы Казанского федерального университета (КФУ) смогут сыграть в футбол с людьми через пять-десять лет. Об этом в пятницу сказал ТАСС заведующий кафедрой интеллектуальной робототехники КФУ Евгений Магид.

В пятницу прошла первая в Казани тренировочная игра между командами роботов. Матч приурочен к чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Они должны быть соразмерны (для игры с человеческой командой - прим. ТАСС) с людьми. Мы должны сконструировать новых роботов. Я думаю, что через лет пять-десять мы сможем играть с людьми", - сказал Магид.

Он отметил, что с девяностых годов прошлого века проводятся международные соревнования среди роботов (Robot Soccer World Cup). Цель соревнований - создать к середине этого столетия команду роботов-футболистов, которая сможет выиграть у чемпионов мира среди людей по правилам ФИФА.

Первая игра роботов в Казани

В исторической для робофутбола Казани игре встречались команды Высшей школы информационных технологий и информационных систем (ИТИС) и Инженерного института КФУ. Команда из трех игроков: два полевых и вратарь. Эти футболисты небольшого размера - не дотягивают до колена взрослого человека.

"Цена робота малого размера на порядок меньше, чем модели полноразмерного масштаба. Зато на них можно отработать все необходимые алгоритмы: от планирования маршрута, вычисления роботов соперника до ведения мяча и ударов по воротам", - рассказал Магид.

Команда ИТИС была представлена антропоморфными роботами южнокорейского производства, которых казанские ученые оснастили программным обеспечением. У Инженерного института и "железо и мозги" собственной разработки.

"Месяц назад они еще не умели ходить по полу. Теперь научились, научились распознавать мяч. Роботы напечатаны на 3D-принтерах, сервоприводы, контроллеры приобретены в обычном магазине электроники. Себестоимость модели менее 100 тыс. рублей", - сказал представитель института Андрей Фадеев.

Команда ИТИС оказалась более активной, роботы Инженерного института с трудом передвигались по траве газона. Однако оба тайма, каждый по 10 минут, завершились с нулевым счетом. В серии послематчевых пенальти роботы ИТИС забили два безответных мяча.

"Мы легко относимся к результату. В робофутболе главная цель не игра, а отработка действий, каждое из которых является сложной научной задачей", - сказал Фадеев.

Планы

Сейчас в Казани три команды роботов-футболистов. Все они принадлежат КФУ. По словам Магида, идет подготовка к российскому чемпионату 2019 года. Казань планирует впервые принять в нем участие. Победители соревнований поедут на Robot Soccer World Cup.

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