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Пригодная для условий Севера и Арктики роботизированная теплица создается в Томске

Наука
18 июня, 12:43 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 18, июня. /ТАСС

Над проектом будет работать три группы исследователей

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ТОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) приступили к испытаниям "умной" теплицы на основе технологий керамических излучателей, с робототизированной системой управления. Теплица предназначена для работы в экстремальных условиях, в том числе для Арктики, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Исследователями ТПУ реализуется масштабный междисциплинарный проект по разработке и строительству инновационного автономного тепличного полигона, для функционирования которого будут применяться передовые технологии ученых вуза: фитотроны, керамические излучатели, спектроскопические исследования, автоматизированные системы управления и другие", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, перспективными с позиции светотехнической инженерии являются поликристаллические люминесцентные материалы. Их преимущества обусловлены более высокой эффективностью преобразования УФ-излучения в видимое, высокими тепловыми характеристиками, обеспечивающими длительный срок службы твердотельных источников света. Именно эта технология будет использована в будущей теплице.

Вторая группа ученых будет отрабатывать технологию экспресс-оценки состояния растений. Их задача - изучить "обратную связь" от растений в созданных для роста условиях. Третья группа работает над созданием уникальных осветительных установок - фитотронов, занимается подбором оптимального спектрального состава света с учетом биологических особенностей вида и сорта растений.

"Полигон будет разбит условно на три секции. Порядка 50% площади будут занимать посадки (для начала мы планируем выращивать там огурцы). Затем исследовательский блок, где будут отрабатываться режимы излучения для роста растений. В этом блоке будет проводиться фундаментальная часть исследований. Кроме того, там же будут тестироваться роботизированная система и режимы облучения, а опылением растений займутся квадрокоптеры. Третий блок будет отдан под хозяйственную часть", - рассказал сотрудник вуза.

По замыслу томских ученых, данный опыт можно будет применять для работы в северных районах и в Арктике. "Это пилотный проект, но мы будем пытаться его транслировать на регионы с действительно экстремальными условиями для эксплуатации. Что касается возможных конкурентов, они поставляют готовые "умные" теплицы под климат европейской части и работают с готовыми решениями, не касаясь исследовательской стороны", - пояснил собеседник агентства.

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