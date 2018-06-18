Профсоюз работников РАН выступил против лишения Академии права вето на решения чиновников

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Профсоюз работников Российской академии наук (РАН) выступил против лишения Академии возможности накладывать вето на решения чиновников по важным вопросам, прежде всего, по вопросам ликвидации, реорганизации институтов и назначения их руководителей. Об этом говорится в понедельник в заявлении профсоюза.

Ранее правительство подготовило три поправки к президентскому законопроекту о Российской академии наук (РАН). В частности, кабмин предлагает внести пункт, согласно которому РАН только "рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций" в порядке, "установленном правительством", а не "согласовывает", как это звучало ранее.

Также правительство предлагает ввести требование к РАН информировать МИД о международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности, а прекращение полномочий руководителей научных организаций согласовывать с президиумом РАН только в установленных правительством случаях.

"Профсоюз работников РАН, объединяющий более 80 тыс. сотрудников академических институтов, выступает против лишения академии наук возможности накладывать вето на решения чиновников по жизненно важным для наших организаций и их коллективов вопросам", - говорится в сообщении.

В профсоюзе при этом отметили, что после избрания в сентябре 2017 года президентом РАН академика Александра Сергеева диалог РАН с властями стал более плодотворным и конструктивным, роль РАН в управлении институтами возросла, что в дальнейшем позволило бы "начать восстановление утраченных в последние годы принципов научного самоуправления".

"Профсоюз работников РАН уверен, что за академией наук должно быть закреплено право защитить находящиеся под ее руководством исследовательские организации от произвола чиновников. Считаем, что предложения президента РФ были приняты в полном объеме, без искажений", - отмечается в заявлении.

О законопроекте

Госдума в конце марта приняла в первом чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН). Законопроект предусматривает внесение поправок в закон "О Российской академии наук" в части расширения деятельности, основных задач и полномочий РАН.

В частности, к целям деятельности РАН законопроектом предлагается дополнительно отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и организаций высшего образования, популяризацию достижений науки и техники среди детей и молодежи и ряд других.