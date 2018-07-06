Ученые РФ и Германии создадут катализатор для сокращения выбросов аммиака в атмосферу

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Ученые Института катализа Сибирского отделения РАН и Технологического института Карлсруэ в Германии разработают катализатор для нейтрализации аммиака, который выбрасывается в атмосферу при сжигании топлива, сообщил ТАСС заведующий лабораторией ИК СО РАН Андрей Боронин. Проект поддержали Российский научный фонд и немецкая научная организация Объединение Гельмгольца.

"Смысл проекта состоит в том, чтобы разработать фундаментальные аспекты для исследования разложения аммиака и создать оптимальный катализатор для его нейтрализации. Мы будем заниматься синтезом и оптимизацией катализаторов, а ученые в Карлсруэ будут проверять их прямо в процессе проведения реакции и в промышленных условиях", - рассказал Боронин.

По словам Боронина, остаточный аммиак образуется при использовании его в качестве энергетического носителя, а также при сжигании топлив.

"При нагревании аммиак разлагается на экологически чистые компоненты - азот и водород, но при высоких температурах реакция происходит не полностью, и он выбрасывается в атмосферу. Аммиак используют также для нейтрализации окислов азота в выхлопных газах автомобилей и электростанций, которые очень вредны, но добавляют с избытком - здесь от него тоже надо избавляться", - пояснил он.

Ученые планируют работать при исследовании процессов и создании катализатора с наночастицами платины, а также содержащими железо композитными материалами. Грант РНФ и Объединения Гельмгольца выделен на проект до 2021 года.