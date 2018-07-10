Ученые обнаружили ген, определяющий цвет кожи и ее восприимчивость к холоду

ПЕКИН, 10 июля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китайские ученые обнаружили ген, который отвечает за цвет кожи человека и ее восприимчивость к холодным температурам. Согласно заявлению Китайской академии наук, это открытие "является прорывом с точки зрения дальнейшего изучения кожных заболеваний".

Как сообщается, предки современных людей появились на африканском континенте порядка 200 тыс. лет назад, откуда впоследствии мигрировали в районы с иными климатическими условиями и меньшим количеством ультрафиолетовых лучей. По словам ученых, проводивших исследование, именно мутация гена KITLG в процессе эволюции и привела к "разнообразию оттенков цвета кожи современных представителей азиатской и европеоидной расы, а также различной восприимчивости кожи к неблагоприятным условиям, в частности к холоду".

"Изменения окружающей среды стали причиной модификации генного набора человека", - сказал сотрудник академии, руководитель исследования Су Бин, его слова во вторник приводит газета Global Times. Он также отметил, что, "к примеру представители европеоидной и азиатской рас, проживающие на большой высоте над уровнем моря, имеют более светлую кожу, нежели те, кто находится в тропическом климате".

Ученые также сообщают, что "в связи с долгим процессом эволюции и приспособленностью современного человека к климату, непогоде и другим явлениям природы, степень влияния гена KITLG несколько снижена по сравнению с его воздействием на древних предков".

"Сегодня люди используют солнцезащитный крем, чтобы обезопасить себя от ультрафиолетового излучения, и носят одежду, подобранную в соответствии с четырьмя сезонами, - продолжил Су Бин. - На фоне этих искусственно созданных условий ген KITLG менее подвержен мутации и уже не способен внести столь значительные изменения в организме человека, как это было раньше, в естественной среде обитания", - подытожил ученый.

По словам сотрудников академии, "полученные результаты помогут ученым понять природу некоторых кожных заболеваний" и "откроют новые возможности для изучения мутаций [генов] предков современного человека".