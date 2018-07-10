Чем опасен вирус Усуту, который впервые обнаружили у пациента во Франции

Вирус Усуту получил название в честь реки на юге Африки, где его впервые выявили в 1959 году. Он относится к тому же роду, что вирусы Западного Нила, Зика и клещевого энцефалита, о котором в России знают не понаслышке. Когда-то у них был общий предок, облюбовавший птиц и передававшийся через укусы комаров. У вируса Усуту хозяева тоже птицы, а переносчики — комары, но, как и его родственники, он сумел перекинуться на другие виды, в том числе человека.

Впрочем, долгое время вирус Усуту не рассматривали как угрозу. Случаев заражения человека было известно всего два: в 1981 году в Центральноафриканской Республике заболел мужчина, у него была лихорадка и сыпь на коже, а в 2004-м — мальчик в Буркина-Фасо, у которого тоже была лихорадка, но без сыпи, зато с желтухой. Оба выздоровели, а за пределами тропических и субтропических регионов Африки вирус Усуту не давал о себе знать.

Все изменилось летом 2001 года, когда в Австрии стали гибнуть дрозды, совы и другие птицы. При вскрытии обнаружилось, что у них вздулись и частично омертвели печень и селезенка, а у сов вдобавок был поражен мозг. Анализы показали, что птицы были заражены вирусом Усуту, который, скорее всего, принесли прилетевшие из Африки деревенские ласточки. Оказалось, что вирус способен выжить в местах, где зимой температура опускается до –20°C.

В 2005-м вирус Усуту был найден в мертвых птицах и комарах в Венгрии, через год — в Швейцарии и Испании, в 2009-м — в Италии. Также анализы выявили заразу у птиц в Чехии, Англии, Германии, Польше. Как распространялся вирус, точно не известно. Может, перелетные птицы занесли его всего однажды. Но в Италии в 2008-2009 обнаружили два разных штамма, так что, вероятно, вирус Усуту попадал на другой берег Средиземного моря несколько раз. Как бы то ни было, новые хозяева и переносчики ему быстро понравились — вирус обжился в Европе.

В 2009 году поводов для тревоги прибавилось. В конце лета в Италии двум пациентам сделали переливание крови, и им стало плохо: поднялась температура до 39,5°C, заболела голова, появились симптомы поражения нервной системы, а у одного также стремительно развился гепатит, как изредка бывает при лихорадке Западного Нила. Анализы показали, что в организме обоих пациентов был вирус Усуту.

Возможно, заражение произошло из-за укусов комаров, но не исключено, что инфицирована была донорская кровь. Почему у пациентов возникли именно такие симптомы, тоже до конца непонятно: последующие исследования показали, что у некоторых людей вирус Усуту вообще никак не проявляется. Так что, судя по всему, вирус передается человеку чаще, чем кажется на первый взгляд.

На это же указывают результаты исследования, проведенного в Италии. Когда там перепроверили старые образцы спинномозговой жидкости и сыворотки крови, в некоторых из них обнаружились РНК вируса и специфические антитела. Часть пациентов перенесла энцефалит, но во время лечения причину установить не удалось. Скорее всего, дело было именно в вирусе Усуту.

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В экспериментах на клетках доказано, что вирус убивает нейроны. Страдают и другие клетки нервной системы. Иммунная система отвечает на это сильным воспалением. По-видимому, это воспаление и продукты распада мертвых нейронов приводят к энцефалиту, менингиту или менингоэнцефалиту. Также возможно, что вирус Усуту, подобно вирусу Зика, способен передаться от беременной женщины плоду и нарушить развитие мозга ребенка. Но это, как и многие другие свойства вируса, еще нужно выяснить.

По словам директора Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолога и инфекциониста Георгия Викулова, делать выводы о вирусе Усуту еще рано. На данный момент нет достоверных данных о смертности, неизвестно, передается ли инфекция от человека человеку (пока такие случаи не выявлены), нужны ли вирусу промежуточные хозяева.

Пока свойства и потенциал возбудителя не определены, трудно решить, целесообразно ли разрабатывать диагностические методы, специальные лекарства и вакцины. Но это не значит, что больные останутся без помощи. «У нас создана вся необходимая система: инфекционные больницы с палатами-боксами, специалистами, диагностикой, лечением. Оснований для беспокойства нет. Масштабная эпидемия лихорадки Эбола показала, что Россия готова. Были случаи с подозрением на эту болезнь, в том числе среди студентов из Африки, и все обошлось. Санитарный кордон у нас выстроен очень хорошо», — сказал Георгий Викулов.

Марат Кузаев