Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чем опасен вирус Усуту, который впервые обнаружили у пациента во Франции

Наука
10 июля, 17:55 UTC+3

Роспотребнадзор предупредил, что во Франции зарегистрирован случай заражения опасным вирусом Усуту. ТАСС — о том, что известно про этот вирус, а что нет

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Eric Gay

Вирус Усуту получил название в честь реки на юге Африки, где его впервые выявили в 1959 году. Он относится к тому же роду, что вирусы Западного Нила, Зика и клещевого энцефалита, о котором в России знают не понаслышке. Когда-то у них был общий предок, облюбовавший птиц и передававшийся через укусы комаров. У вируса Усуту хозяева тоже птицы, а переносчики — комары, но, как и его родственники, он сумел перекинуться на другие виды, в том числе человека.

Впрочем, долгое время вирус Усуту не рассматривали как угрозу. Случаев заражения человека было известно всего два: в 1981 году в Центральноафриканской Республике заболел мужчина, у него была лихорадка и сыпь на коже, а в 2004-м — мальчик в Буркина-Фасо, у которого тоже была лихорадка, но без сыпи, зато с желтухой. Оба выздоровели, а за пределами тропических и субтропических регионов Африки вирус Усуту не давал о себе знать.

Смотрите также

Как ученые собираются спасти людей от будущих вирусных эпидемий

Все изменилось летом 2001 года, когда в Австрии стали гибнуть дрозды, совы и другие птицы. При вскрытии обнаружилось, что у них вздулись и частично омертвели печень и селезенка, а у сов вдобавок был поражен мозг. Анализы показали, что птицы были заражены вирусом Усуту, который, скорее всего, принесли прилетевшие из Африки деревенские ласточки. Оказалось, что вирус способен выжить в местах, где зимой температура опускается до –20°C.

В 2005-м вирус Усуту был найден в мертвых птицах и комарах в Венгрии, через год — в Швейцарии и Испании, в 2009-м — в Италии. Также анализы выявили заразу у птиц в Чехии, Англии, Германии, Польше. Как распространялся вирус, точно не известно. Может, перелетные птицы занесли его всего однажды. Но в Италии в 2008-2009 обнаружили два разных штамма, так что, вероятно, вирус Усуту попадал на другой берег Средиземного моря несколько раз. Как бы то ни было, новые хозяева и переносчики ему быстро понравились — вирус обжился в Европе.

В 2009 году поводов для тревоги прибавилось. В конце лета в Италии двум пациентам сделали переливание крови, и им стало плохо: поднялась температура до 39,5°C, заболела голова, появились симптомы поражения нервной системы, а у одного также стремительно развился гепатит, как изредка бывает при лихорадке Западного Нила. Анализы показали, что в организме обоих пациентов был вирус Усуту.

Возможно, заражение произошло из-за укусов комаров, но не исключено, что инфицирована была донорская кровь. Почему у пациентов возникли именно такие симптомы, тоже до конца непонятно: последующие исследования показали, что у некоторых людей вирус Усуту вообще никак не проявляется. Так что, судя по всему, вирус передается человеку чаще, чем кажется на первый взгляд.

На это же указывают результаты исследования, проведенного в Италии. Когда там перепроверили старые образцы спинномозговой жидкости и сыворотки крови, в некоторых из них обнаружились РНК вируса и специфические антитела. Часть пациентов перенесла энцефалит, но во время лечения причину установить не удалось. Скорее всего, дело было именно в вирусе Усуту.

СПЕЦПРОЕКТ

Вирус Эбола – невидимая угроза миру

Что такое вирус Эбола и как от него защититься, насколько серьезна угроза для России и всего мира, какие средства тратятся на борьбу с эпидемией - в спецпроекте ТАСС

В экспериментах на клетках доказано, что вирус убивает нейроны. Страдают и другие клетки нервной системы. Иммунная система отвечает на это сильным воспалением. По-видимому, это воспаление и продукты распада мертвых нейронов приводят к энцефалиту, менингиту или менингоэнцефалиту. Также возможно, что вирус Усуту, подобно вирусу Зика, способен передаться от беременной женщины плоду и нарушить развитие мозга ребенка. Но это, как и многие другие свойства вируса, еще нужно выяснить.

По словам директора Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолога и инфекциониста Георгия Викулова, делать выводы о вирусе Усуту еще рано. На данный момент нет достоверных данных о смертности, неизвестно, передается ли инфекция от человека человеку (пока такие случаи не выявлены), нужны ли вирусу промежуточные хозяева.

Пока свойства и потенциал возбудителя не определены, трудно решить, целесообразно ли разрабатывать диагностические методы, специальные лекарства и вакцины. Но это не значит, что больные останутся без помощи. «У нас создана вся необходимая система: инфекционные больницы с палатами-боксами, специалистами, диагностикой, лечением. Оснований для беспокойства нет. Масштабная эпидемия лихорадки Эбола показала, что Россия готова. Были случаи с подозрением на эту болезнь, в том числе среди студентов из Африки, и все обошлось. Санитарный кордон у нас выстроен очень хорошо», — сказал Георгий Викулов.

Марат Кузаев

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
2
Трамп назвал Путина своим соперником
3
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей
6
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!