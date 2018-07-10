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В Петербурге умер лауреат премии Коула математик Андрей Суслин

Наука
10 июля, 19:52 UTC+3

Ученый занимался алгебраической К-теорией и изучал ее связи с алгебраической геометрией

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Математик Андрей Суслин, специализирующийся на алгебраической К-теории и ее связях с алгебраической геометрией, скончался на 68-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщил его племянник Федор Петров на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Петербурге скончался великий математик и прекрасный человек мой дядя Андрей Александрович Суслин", - написал Петров.

Андрей Суслин родился 27 декабря 1950 года в Ленинграде. За цикл работ по проблеме стабилизации в алгебраической K-теории в 1980 году Суслину была присуждена премия Ленинского комсомола. В 2000 году он стал лауреатом премии Коула, присуждаемой Американским математическим обществом.

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