Эксперт: национальный Центр генетических технологий необходимо создать в России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Национальный Центр генетических технологий для изучения генетических систем и процессов человека, животных, растений и микроорганизмов надо создать в России, считает директор ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН", член-корреспондент РАН Алексей Кочетов.

"Прежде всего, мы хотим на одной площадке получить полный набор современных исследовательских технологий, обеспечивающий возможность фундаментального изучения генетических систем и процессов человека, животных, растений и микроорганизмов на базовых иерархических уровнях организации живых систем: молекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, организменном, популяционном, экосистемном", - приводит слова Кочетова издание Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) "Наука в Сибири".

В рамках данного центра должна планироваться научно-инновационная деятельность вплоть до проектов полного цикла, завершающихся внедрением новых аграрных, био- и медицинских, экологических технологий мирового класса.

"Такие проекты могут быть разного уровня и направленности. Например, получение картофеля как технической культуры с заданным количеством и типом крахмала. То же касается домашних животных. Геномное редактирование дает возможности, к примеру, изменять состав молока и получать продукты для низкоаллергенного функционального питания. В сельском хозяйстве сильно востребованы породы и сорта, устойчивые к патогенам - мы также продвигаемся и в этом направлении", - пояснил ученый.

Еще одной стратегической задачей центра может стать подготовка специалистов нового поколения, владеющих знаниями и навыками для разработки передовых генетических технологий и их практического использования в производстве.

Кочетов уверен, что у возглавляемого им института достаточно исходных ресурсов и компетенций для создания центра. "Уже сегодня ИЦиГ СО РАН выполняет де-факто функции национального биоресурсного ядра, которое аккумулирует большой объем данных по биологическому и генетическому разнообразию видов: от расшифрованных геномов до целостных организмов", - отметил Кочетов.