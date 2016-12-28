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При информационной поддержке ТАСС пройдет фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи"

Справочная информация Новости агентства
28 декабря, 15:35 UTC+3
Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи", темой которого станет путешествие по России, откроет свои двери москвичам и гостям столицы 29 декабря на Поклонной горе
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На открытии фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" в Парке Победы

На открытии фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" в Парке Победы

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Открытие фестиваля состоится 29 декабря в 18:00 на Входной площади Парка Победы на Поклонной горе. В этот день всех гостей ждет увлекательное представление и множество новогодних сюрпризов. Сказочные помощники Деда Мороза – веселые снеговики устроят концерт с цирковыми номерами, новогодними танцами и зажигательным фаер-шоу. Посетит праздник и Дед Мороз из Великого Устюга – он откроет ледяные горки.

Главной темой фестиваля станет путешествие по России. На центральной площади "Ледовой Москвы" разместится самая большая композиция – Московский Кремль. Здесь же будут представлены наиболее известные исторические памятники Санкт-Петербурга, Волгограда, Иркутска, Владивостока и других городов России, а также Крыма и острова Кижи.

Для детей и их родителей предусмотрена интересная развлекательная программа – можно будет принять участие в народных гуляниях, съехать с разнообразных ледяных горок, побывать в городке сказок, кукольном театре и на Рождественской ярмарке.

Захватывающее зрелище будет ожидать гостей праздника по вечерам, когда зажгутся огни, и лед, переливаясь всеми цветами радуги, создаст праздничную атмосферу наступающего Нового года и настоящей сказки. Ежедневно с 30 декабря по 8 января в 16:00, 18:00 и 20:00 в ледовом городе будет проходить весёлое шоу снеговиков.

Напомним, фестиваль продолжит свою работу до 8 января 2017 года.

Подробнее узнать о программе фестиваля можно на сайте www.ice.vkrugu7i.ru

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