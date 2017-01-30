Сотрудники ТАСС получили награды МЧС России

Сотрудники ТАСС получили награды МЧС РоссииНовости агентства 30 января, 17:03
"Зенит" планирует провести на новом стадионе три матча в апреле и маеСпорт 30 января, 17:02
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Власти Кубани ведут поиск инвесторов для краснодарского волейбольного клуба "Динамо"Спорт 30 января, 16:38
Сорокин: ФИФА сократила требования по количеству гостиниц во время проведения ЧМ-2018Спорт 30 января, 16:33
Сорокин не сомневается, что все стадионы ЧМ-2018 по футболу будут сданы в срокСпорт 30 января, 16:28
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Медалью МЧС России "Маршал Василий Чуйков" награждена руководитель Редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации ТАСС Татьяна Хан, медалью "За пропаганду спасательного дела" фотокорреспондент ТАСС Михаил Почуев. Благодарственными письмами отмечены старшие корреспонденты Редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации ТАСС Алексей Штокал и Ирина Вельматова, сообщается на официальном сайте МЧС.
"Приятно отметить, что у министерства сформировался такой большой и профессиональный журналистский пул. Все эти годы вы вместе со спасателями и пожарными принимали участие в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, рискуя порой своей жизнью вы выполняли свой профессиональный долг – всесторонне и качественно информировали россиян о ходе спасательной операции, о героической работе пожарных", – сказал обращаясь к журналистам российских СМИ глава ведомства Владимир Пучков. Он поблагодарил репортеров за работу и выразил уверенность в том, что взаимодействие будет продолжено.