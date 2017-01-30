Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники ТАСС получили награды МЧС России

Справочная информация Новости агентства
30 января, 17:03 UTC+3
Награды вручил глава МЧС России Владимир Пучков на приуроченной ко Дню российской печати встрече с представителями ведущих СМИ страны
Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель Редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации ТАСС Татьяна Хан награждена медалью МЧС России "Маршал Василий Чуйков"

Руководитель Редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации ТАСС Татьяна Хан награждена медалью МЧС России "Маршал Василий Чуйков"

© МЧС России

Медалью МЧС России "Маршал Василий Чуйков" награждена руководитель Редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации ТАСС Татьяна Хан, медалью "За пропаганду спасательного дела" фотокорреспондент ТАСС Михаил Почуев. Благодарственными письмами отмечены старшие корреспонденты Редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации ТАСС Алексей Штокал и Ирина Вельматова, сообщается на официальном сайте МЧС.

"Приятно отметить, что у министерства сформировался такой большой и профессиональный журналистский пул. Все эти годы вы вместе со спасателями и пожарными принимали участие в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, рискуя порой своей жизнью вы выполняли свой профессиональный долг – всесторонне и качественно информировали россиян о ходе спасательной операции, о героической работе пожарных", – сказал обращаясь к журналистам российских СМИ глава ведомства Владимир Пучков. Он поблагодарил репортеров за работу и выразил уверенность в том, что взаимодействие будет продолжено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
"В горах Кавказа" (Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии) — номинация "Природа"
22
Фотокорреспонденты ТАСС стали победителями проекта Best of Russia
6
Фотовыставку "Кавказ предо мною…" открыли в Москве
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
2
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4%
6
Ученые: второй закон термодинамики может нарушаться в квантовом мире
7
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые соцгарантии
Темы дня
Реклама