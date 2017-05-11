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Этап серии Гран-при ФИДЕ World Chess 2017 завтра открывается в Москве

Справочная информация Новости агентства
11 мая, 16:07 UTC+3

Второй этап Гран-при ФИДЕ World Chess 2017 пройдет с 12 по 21 мая при информационной поддержке ТАСС. В нем примут участие сильнейшие гроссмейстеры мира, в том числе и пять российских игроков

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Шахматный фестиваль на Тверской площади в Москве

Шахматный фестиваль на Тверской площади в Москве

© ТАСС / Артем Геодакян

Второй этап Гран-при ФИДЕ World Chess 2017 пройдет в Москве с 12 по 21 мая. За победу будут бороться 18 сильнейших шахматистов со всего мира – из Франции, США, Китая, Азербайджана, России, Норвегии, Арабских Эмиратов, Израиля, Англии, Испании и Нидерландов. В течение 10 дней каждый из гроссмейстеров сыграет 9 партий.

Среди российских игроков этапа – участник прошлого Турнира претендентов Петр Свидлер, победитель первого этапа Гран-при Александр Грищук, один из сильнейших российских гроссмейстеров, экс-чемпион Европы Ян Непомнящий, победитель чемпионата Европы – 2016 Эрнесто Инаркиев и чемпион России – 2015 Евгений Томашевский.

Главным феноменом Гран-при 2017 года стало участие в соревновании четырехкратной чемпионки мира по шахматам китаянки Хоу Ифань, чей высокий рейтинг позволяет ей – первой среди женщин – участвовать в мужских турнирах чемпионского цикла ФИДЕ.

Площадкой проведения этапа Гран-при стало многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы. Любители шахмат получат уникальную возможность наблюдать за полной картиной игры как на самой площадке, так и из любой точки планеты в режиме реального времени – эксклюзивная прямая трансляция на русском языке доступна бесплатно на сайте Worldchess.com. Также останется доступна бесплатная прямая трансляция ходов игроков на шахматной доске на сайте Worldchess.com и на ресурсах партнеров турнира.

Напомним, серия Гран-при – 2017 состоит из четырех этапов и является частью чемпионского цикла ФИДЕ 2017–2018. В качестве городов проведения Гран-при были выбраны крупнейшие мировые центры: Шарджа (Арабские Эмираты), Москва (Россия), Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). По итогам серии будут определены два победителя, которые сразятся за право бросить вызов действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену в Турнире претендентов – 2018. Призовой фонд каждого этапа составляет 130 тыс. евро.

ТАСС – генеральный информационный партнер турнира.

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