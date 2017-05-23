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ТАСС – генеральный информационный партнер ПМЭФ-2017

Справочная информация Новости агентства
23 мая, 10:21 UTC+3

ТАСС расскажет о главных новостях Петербургского международного экономического форума, а также станет организатором Саммита мировых информагентств и модератором ряда ключевых сессий

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© ТАСС / Вадим Брайдов

Информационное агентство России "ТАСС" обеспечит комплексную информационную поддержку ХХI Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 1 по 3 июня в северной столице. Все ключевые события ПМЭФ-2017 найдут отражение на главной информационной ленте агентства – "Единой новостной ленте", а также будут представлены на сайте ТАСС в спецпроекте "Петербургский международный экономический форум 2017"  http://tass.ru/pmef-2017.

Узнать самые последние новости, прочитать важные комментарии и заявления политиков и бизнесменов по самому широкому кругу вопросов можно будет на стенде ТАСС (павильон F). Здесь будут установлены мониторы, транслирующие "Единую новостную ленту". Также на площадке агентства – в зоне делового общения журналистов и гостей – будет вестись видео- и аудиозапись интервью со спикерами ПМЭФ-2017 для последующей публикации на сайте tass.ru.

Пятый год подряд ТАСС является официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Фотобанк уже открыт по адресу: forumspb.tassphoto.com. Сейчас на ресурсе представлены снимки из раздела "В преддверии форума", архивные кадры предыдущих лет, а также виды Санкт-Петербурга. В дни работы форума гости, участники и представители СМИ могут просматривать и бесплатно скачивать фотографии со всех мероприятий, открытых для прессы.

Традиционно под эгидой ТАСС пройдет Саммит мировых информационных агентств. Для участия в нем в Россию приедут руководители крупнейших новостных служб из 25 стран. Тема дискуссии этого года: "Вымысел VS. Достоверная информация: вызовы современного информационного мира".

Представители ТАСС станут участниками и модераторами ряда ключевых мероприятий форума. Так, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов выступит на сессии "Made in Russia. Создание национального бренда России". Под председательством главного редактора ТАСС Максима Филимонова пройдут дискуссии "Пункт назначения – Россия: рост популярности внутреннего и въездного туризма" и "Зрелый спрос. Демографический портрет современного покупателя". В свою очередь заместитель генерального директора агентства Андрей Соколов станет модератором дискуссии "Диалог бизнеса и институтов развития – вовлеченность, доверие, эффективность".

Кроме этого, в рамках Петербургского международного экономического форума состоится "Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации". Организатором этой панельной сессии выступает ТАСС. На заседании будет представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, подготовленный Агентством стратегических инициатив совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и ведущими деловыми объединениями страны "Опора России", "Деловая Россия" и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Наряду с этим ТАСС при поддержке EY станет оператором SPIEF Investment & Business Expo – специальной коммуникационной площадки для проведения презентаций перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов.

Подробнее ознакомиться с программой Петербургского экономического форума 2017 года можно на официальном сайте мероприятия по адресу: http://www.forumspb.com/ru/2017.

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