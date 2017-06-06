ТАСС выступит инфопартнером финала конкурса "Предприниматель года – 2017" в Монте-Карло

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ТАСС выступит инфопартнером финала конкурса "Предприниматель года – 2017" в Монте-КарлоНовости агентства 6 июня, 19:03
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В Монте-Карло с 7 по 11 июня пройдет международный финал конкурса "Предприниматель года – 2017". Его организатор – аудиторско-консалтинговая компания Ernst&Young Global Limited (EY).
ТАСС расскажет о наиболее заметных событиях финала конкурса. Россию на нем представит президент группы компаний Infowatch Наталья Касперская, победившая в национальном отборе.
"Предприниматель года" – престижная международная награда для бизнесменов. Конкурс проводится в более чем 60 странах мира и призван оценить заслуги предпринимателей, которые выводят на рынок новые продукты и услуги, создают рабочие места и повышают уровень благосостояния в своей стране. Участие в "Предпринимателе года" позволяет бизнесменам и руководителям высшего звена повысить узнаваемость бренда, укрепляет корпоративный дух сотрудников и улучшает имидж компании.
Номинанты конкурса получают доступ к аналитическим материалам EY, чтобы оперативно следить за быстро меняющимся рынком и вовремя занимать новые ниши для своего бизнеса. В России премия вручается уже 15 лет. За это время через конкурс прошли 570 предпринимателей, а его география расширилась до 56 регионов.