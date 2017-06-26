При поддержке ТАСС пройдет первый Всероссийский водный конгресс

В Москве с 27 по 30 июня впервые состоится Всероссийский водный конгресс "Водные ресурсы России для обеспечения устойчивого развития страны, экологической безопасности и здоровья населения". Информационное агентство России "ТАСС" выступит генеральным информационным партнером события. Организаторы конгресса – Совет Федерации Федерального Собрания РФ совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения.

В числе главных тем, которые поднимет форум, – проблемы водопользования в различных отраслях экономики, вызовы и угрозы экологической безопасности, задачи предотвращения загрязнения вод и восстановления водных экосистем. Деловая программа конгресса включает также широкую региональную повестку, в рамках которой обсудят, в частности, вопросы создания территориальных экологических водных фондов. О наиболее интересных дискуссиях и событиях форума ТАСС расскажет в своих сообщениях.

Ожидается, что Водный конгресс соберет более 1 тыс. специалистов из всех регионов России. В деловой программе примут участие представители Госдумы и федеральных ведомств, в числе которых Минприроды, Минпромторга, Минсельхоза, Росводресурсов, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росстандарта, Росгидромета, Роснедр, а также делегаты крупнейших предприятий-водопользователей.