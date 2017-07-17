Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МАКС-2017 пройдет при информационной поддержке ТАСС

Справочная информация Новости агентства
17 июля, 16:25 UTC+3

XIII Международный авиационно-космический салон "МАКС-2017" пройдет с 18 по 23 июля на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС / Сергей Бобылев

18 июля в подмосковном Жуковском откроется один из крупнейших мировых авиасалонов – МАКС-2017 – выставка достижений авиационно-космического комплекса России. В течение шести дней участники и гости салона получат уникальную возможность увидеть все, что так или иначе связано с небом, – не только действующие образцы самолетов, вертолетов и боевых комплексов, но и опытные экземпляры различных летательных аппаратов, в том числе экспериментальных, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за рубежом.

Как отмечают организаторы авиасалона, в этом году мероприятие превзойдет по масштабу МАКС-2015. Как сообщил директор ОАО "Авиасалон" Александр Левин, всего заявки на участие в выставке подали 700 компаний из России и 180 зарубежных из 36 стран мира. Деловой программой запланировано проведение более 40 различных мероприятий.

Традиционно МАКС славится захватывающими авиашоу. В этом году программа полетов предусматривает выступление восьми пилотажных групп. В частности, впервые в Россию прибыла пилотажная группа из Объединенных Арабских Эмиратов Al Fursan. "Всего запланирована летная демонстрация 90 воздушных судов. 118 летательных аппаратов будут представлены на статической экспозиции. Отдельно сформированы экспозиции воздушных судов малой авиации и историческая экспозиция", – сообщается на сайте авиасалона.

В дни работы МАКС-2017 ожидается насыщенная спецпрограмма, участниками которой станут не только специалисты отрасли, но также школьники и студенты.

В частности, во время авиасалона пройдет Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!". В экспозиции будут представлены не только созданные участниками фестиваля модели и макеты современных и исторических летательных аппаратов, космических кораблей, межпланетных станций, аэронавигационных систем, образцы робототехники, но и студенческие стартапы, разработки молодых ученых и рационализаторство молодых специалистов.

21 июля в рамках МАКС-2017 состоится "День студента". В этот день учащиеся вузов получат возможность бесплатно посетить салон и познакомиться с предприятиями аэрокосмической отрасли, новинками индустрии и принять участие в деловой программе.

Отдельным блоком МАКС-2017 станет раздел "Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи", в ходе которого ведущие российские учебные заведения представят обширную экспозицию в области авиационных, ракетно-космических и других высокотехнологичных систем.

Информационное агентство России ТАСС расскажет о самых заметных событиях МАКС-2017 на своих информационных лентах и на флагманском сайте http://tass.ru/. Фоторепортажи корреспондентов ТАСС с МАКС-2017 можно будет увидеть в фотобанке ТАСС по адресу http://tassphoto.com/ru.

Напомним, организаторами МАКС-2017 выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Госкорпорация Ростех, официальный устроитель салона – ОАО "Авиасалон".

Подробно ознакомиться с программой XIII Международного авиационно-космического салона "МАКС-2017" можно на его сайте https://www.aviasalon.com/ru/.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
26
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балета
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банков
4
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама