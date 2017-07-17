МАКС-2017 пройдет при информационной поддержке ТАСС

18 июля в подмосковном Жуковском откроется один из крупнейших мировых авиасалонов – МАКС-2017 – выставка достижений авиационно-космического комплекса России. В течение шести дней участники и гости салона получат уникальную возможность увидеть все, что так или иначе связано с небом, – не только действующие образцы самолетов, вертолетов и боевых комплексов, но и опытные экземпляры различных летательных аппаратов, в том числе экспериментальных, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за рубежом.

Как отмечают организаторы авиасалона, в этом году мероприятие превзойдет по масштабу МАКС-2015. Как сообщил директор ОАО "Авиасалон" Александр Левин, всего заявки на участие в выставке подали 700 компаний из России и 180 зарубежных из 36 стран мира. Деловой программой запланировано проведение более 40 различных мероприятий.

Традиционно МАКС славится захватывающими авиашоу. В этом году программа полетов предусматривает выступление восьми пилотажных групп. В частности, впервые в Россию прибыла пилотажная группа из Объединенных Арабских Эмиратов Al Fursan. "Всего запланирована летная демонстрация 90 воздушных судов. 118 летательных аппаратов будут представлены на статической экспозиции. Отдельно сформированы экспозиции воздушных судов малой авиации и историческая экспозиция", – сообщается на сайте авиасалона.

В дни работы МАКС-2017 ожидается насыщенная спецпрограмма, участниками которой станут не только специалисты отрасли, но также школьники и студенты.

В частности, во время авиасалона пройдет Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!". В экспозиции будут представлены не только созданные участниками фестиваля модели и макеты современных и исторических летательных аппаратов, космических кораблей, межпланетных станций, аэронавигационных систем, образцы робототехники, но и студенческие стартапы, разработки молодых ученых и рационализаторство молодых специалистов.

21 июля в рамках МАКС-2017 состоится "День студента". В этот день учащиеся вузов получат возможность бесплатно посетить салон и познакомиться с предприятиями аэрокосмической отрасли, новинками индустрии и принять участие в деловой программе.

Отдельным блоком МАКС-2017 станет раздел "Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи", в ходе которого ведущие российские учебные заведения представят обширную экспозицию в области авиационных, ракетно-космических и других высокотехнологичных систем.

Информационное агентство России ТАСС расскажет о самых заметных событиях МАКС-2017 на своих информационных лентах и на флагманском сайте http://tass.ru/. Фоторепортажи корреспондентов ТАСС с МАКС-2017 можно будет увидеть в фотобанке ТАСС по адресу http://tassphoto.com/ru.

Напомним, организаторами МАКС-2017 выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Госкорпорация Ростех, официальный устроитель салона – ОАО "Авиасалон".

Подробно ознакомиться с программой XIII Международного авиационно-космического салона "МАКС-2017" можно на его сайте https://www.aviasalon.com/ru/.