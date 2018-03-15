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ТАСС вошел в тройку финалистов конкурса European Digital Media Awards 2018

Справочная информация Новости агентства
15 марта, 12:52 UTC+3

ТАСС стал единственным представителем России в финале конкурса

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Проект студии инфографики ТАСС "Когда пришел Наполеон" вошел в тройку финалистов конкурса European Digital Media Awards в номинации "Лучшая визуализация данных". В шорт-лист номинации также вошли работы изданий The Economist (Великобритания) и VG (Норвегия).

Специальный проект ТАСС посвящен проверке точности знаменитой Карты Минара, созданной французским инженером Шарлем Жозефом Минаром (1781–1870). Спустя более чем полвека после исторических событий он собрал свидетельства современников и создал карту-схему русского похода Наполеона, которая наглядно показывает этапы поражения Великой армии. Потери армии Наполеона были продемонстрированы при помощи толщины и высоты линий, а маршрут точно указан на современной карте мира.

В других номинациях в число финалистов вошли Axel Springer, The Guardian, BBC, Aftonbladet и другие лидеры европейского медиарынка. Победители конкурса будут объявлены 10 апреля в Копенгагене в рамках конференции Digital Media Europe 2018.

Конкурс European Digital Media Awards проводит Всемирная газетная и новостная ассоциация (WAN-IFRA). WAN-IFRA – крупнейшее в мире профессиональное объединение массмедиа и прессы, в которое входят более 18 тысяч печатных изданий, 15 тысяч интернет-изданий, 3 тысячи издательских домов из более 120 стран мира.

Студия инфографики ТАСС создана в октябре 2016 года. В числе ее работ – не только визуализация современных событий, но и крупные мультимедийные проекты, посвященные российской истории. Работы студии неоднократно отмечены национальными и международными наградами.

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