Проект "Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы" получил премию "Событие года – 2017"

Церемония награждения победителей ежегодной национальной премии "Событие года" – главной профессиональной премии в сфере event-индустрии – прошла 4 апреля в Москве. Награда – хрустальная планета ивента – вручалась самым ярким, креативным и запоминающимся проектам сферы развлечений и массовых событий прошлого года.

Культурно-просветительский мультимедийный проект "Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы", ставший одним из самых ярких событий осени прошлого года, одержал победу сразу в двух номинациях: в основной – "Выставка года" и в специальной – "Лучшая PR-кампания события".

"Мы рады, что "Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы" получил престижные награды в сфере event-индустрии. Они по праву принадлежат всей нашей большой команде, создавшей этот масштабный культурный и исторический арт-проект, – прокомментировал событие генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. – Очень важно, что его оценили не только зрители, но и профессиональное сообщество".

Напомним, культурно-просветительский мультимедийный проект "Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы" прошел с 1 по 24 ноября 2017 года в столичном ЦВЗ "Манеж" и был посвящен завершению оцифровки уникального исторического фонда фотографий агентства с начала ХХ века, в результате которого было переведено в цифровой формат более 850 тысяч снимков. Помимо масштабной фотовыставки, на которой одновременно было представлено рекордное число и авторов – свыше 250 фотожурналистов агентства из разных городов и республик бывшего СССР и России, и их работ – свыше тысячи исторических и сотни современных снимков, проект также включал в себя насыщенную культурно-просветительскую программу для детей и взрослых. В его рамках состоялись экскурсии, показы и обсуждения документальных фильмов с участием известных журналистов и деятелей искусства, детские конкурсы и мастер-классы. Кроме того, специально для "Главных кадров" было разработано мобильное приложение "ТАССнимки" для Android и iOS. С помощью технологии дополненной реальности программа помогла раскрыть интересные подробности из жизни героев фотографии, узнать о связанных с ними событиях, увидеть черно-белые снимки в цвете или в движении.

В итоге менее чем за месяц посетителями и участниками культурно-просветительского проекта "Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы" стали свыше 60 тыс. москвичей и гостей столицы. Ожидается, что в текущем году этот уникальный проект старейшего информационного агентства России увидят жители и других регионов страны.

Отметим, что на соискание премии "Событие года" за 2017 год было подано свыше 500 заявок по 24 основным и 10 специальным номинациям. Экспертным советом оценивались фестивали, выставки, региональные, городские, деловые, некоммерческие и клиентские мероприятия и другие проекты.

Узнать более подробную информацию о премии "Событие года" и проектах-победителях 2017 года можно на сайте http://premia.event.ru/#about.