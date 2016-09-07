Липецкая область предложила расширить господдержку сельскохозяйственных кооперативов

Расширить господдержку сельхозкооперативов предложил заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам заседания рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства РФ о сельскохозяйственной кооперации в Минсельхозе РФ.

"Предложения Липецкой области по расширению государственной поддержки кооперации касаются изменений Гражданского кодекса РФ, Кодекса административных правонарушений РФ, увеличения размеров грантов и их доступности для кооперативов, возможностей преференции для сельскохозяйственных потребительских кооперативов при участии в государственных и муниципальных закупках, разработки учебных программ по кооперации для колледжей и вузов", - говорится в сообщении.

Андрей Козодеров отметил, что по количеству созданных кооперативов на 1 июля 2016 - 853 объединения - Липецкая область опережает все остальные российские регионы. В кооперативное движение вовлечено 40 тыс. личных подсобных хозяйств – практически четверть существующих в регионе. За три года на их поддержку в рамках госпрограммы "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области", рассчитанной до 2020 года, направлено 221 млн руб.

Как отметили в пресс-службе, поддержка многоуровневой кооперации в регионе осуществляется с 2010 года. В 2012 году по поручению руководителя исполнительной власти Олега Королева был реализован комплексный подход, который включает не только финансовые, но и организационные механизмы, а также взаимодействие всех уровней власти. "Развитие кооперативов и народных предприятий - приоритет для Липецкой области, так как это единственный путь для обеспечения социального мира, для искоренения бедности, сохранения сельского уклада жизни", - подчеркивал Олег Королев.

В области создана трехуровневая система управления развитием кооперации "область-район-поселение". В каждом районе организованы координационные центры, в поселениях определены ответственные координаторы – в основном, это главы поселений. Меры господдержки охватывают все направления – от регистрации до организации сбыта. Для кооперативов нет ограничений, они могут воспользоваться одновременно всеми видами субсидий, поясняется в материале пресс-службы.