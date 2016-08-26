Губернатор Кубани заявил о необходимости передачи пляжей в муниципальную собственность

Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкцииНовости Урала 26 августа, 15:52
Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрываПроисшествия 26 августа, 15:43
На подготовку Кемерова ко Дню шахтера направили 4,9 млрд рублейСибирь 26 августа, 15:37
Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве арестован на два месяцаПроисшествия 26 августа, 15:34
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"Политика 26 августа, 15:34
ЛДПР выступает против импорта продовольствия в РФЭкономика и бизнес 26 августа, 15:26
Минфин выступает против "лобового запрета" биткоиновЭкономика и бизнес 26 августа, 15:17
История одной "тридцатьчетверки": как восстанавливали танк-участник Курской битвыНовости Урала 26 августа, 15:13
Кадыров обсудил финансирование инвестиционных проектов Чечни с СилуановымЭкономика и бизнес 26 августа, 15:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о необходимости передачи пляжей в муниципальную собственность.
Сейчас часть из них находятся в ведении федерации. Это не позволяет местным властям на должном уровне благоустраивать пляжи, что снижает инвестиционное и туристическое развитие края, отметил губернатор Кубани в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития туризма.
"Невозможно в Москве заключать договор на аренду пляжей и контролировать, что делает арендатор. Пусть они тогда приезжают из Москвы и смотрят, есть там мусор или нет. В противном случае как можно спрашивать с главы муниципального образования чистоту пляжей, если арендатор на него вообще внимания не обращает", – подчеркнул губернатор, обратившись к президенту с просьбой передать пляжи Кубани в собственность городов и районов края.
Владимир Путин поставил задачу проработать варианты выхода из сложившейся ситуации и решить проблему. Поручение президента было внесено в резолюцию заседания.
Сегодня в Краснодарском крае функционирует 469 пляжей, из которых пятая часть – детские. Суммарная протяженность пляжей Азово-Черноморского побережья Кубани составляет около 100 км.