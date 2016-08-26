Губернатор Кубани заявил о необходимости передачи пляжей в муниципальную собственность

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о необходимости передачи пляжей в муниципальную собственность.

Сейчас часть из них находятся в ведении федерации. Это не позволяет местным властям на должном уровне благоустраивать пляжи, что снижает инвестиционное и туристическое развитие края, отметил губернатор Кубани в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития туризма.

"Невозможно в Москве заключать договор на аренду пляжей и контролировать, что делает арендатор. Пусть они тогда приезжают из Москвы и смотрят, есть там мусор или нет. В противном случае как можно спрашивать с главы муниципального образования чистоту пляжей, если арендатор на него вообще внимания не обращает", – подчеркнул губернатор, обратившись к президенту с просьбой передать пляжи Кубани в собственность городов и районов края.

Владимир Путин поставил задачу проработать варианты выхода из сложившейся ситуации и решить проблему. Поручение президента было внесено в резолюцию заседания.

Сегодня в Краснодарском крае функционирует 469 пляжей, из которых пятая часть – детские. Суммарная протяженность пляжей Азово-Черноморского побережья Кубани составляет около 100 км.