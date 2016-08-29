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Алексей Дюмин: повышение престижа рабочих специальностей – одна из приоритетных задач

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29 августа, 11:02 UTC+3
И.о. губернатора Тульской области считает, что достижению этих целей способствует проведение в Туле чемпионата "Молодые профессионалы", а также первого всероссийского промышленного фестиваля "ТулаТех"
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© Егор Алеев/ТАСС

27 августа в Туле завершился корпоративный чемпионат рабочих профессий ГК "Ростех" "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills. В рамках мероприятия также состоялся первый всероссийский фестиваль промышленности "ТулаТех". 

Фестиваль посетили временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин, индустриальный директор электронного кластера Ростеха Сергей Куликов, член совета директоров ВСМПО-Ависма Михаил Шелков, генеральный директор холдинга Росэлектроника Игорь Козлов, генеральный директор союза "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов.

Почетные гости ознакомились с площадкой корпоративного чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills. Чемпионат собрал 120 участников и 80 экспертов из 12 холдингов Ростеха, среди которых "Вертолеты России", "Калашников", ОДК, КАМАЗ, "Технодинамика", "Росэлектроника", КРЭТ и другие.

Один из участников соревнований выточил на фрезерном станке герб Тульской области из алюминия и подарил его временно исполняющему обязанности губернатора Тульской области Алексею Дюмину.

Затем гости ознакомились с экспозициями первого фестиваля промышленности "ТулаТех", который развернул свои павильоны в рамках соревнований. На интерактивных площадках представлены изобретения по робототехнике, а также изделия, которые изготавливаются с помощью 3D печати. 

На площадке фестиваля преподаватели ТулГУпровели открытую лекцию по робототехнике и автоматизации производства. Все желающие смогли принять участие в мастер-классах со специалистами различных профессий: гончаров, кузнецов и многих других.

Затем состоялась торжественная церемония закрытия чемпионата рабочих профессий. Было отмечено, что участники соревновались в электронике, сварочных технологиях, токарных и фрезерных работах на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), инженерной графике CAD (КАД), включая презентационную компетенцию "Управление жизненным циклом". 

По итогам соревнований сотрудники ОДК одержали победу сразу в двух номинациях: Александр Соловьев, работающий на НПО "Сатурн", стал лучшим в компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ", а рабочий завода "Кузнецов" Антон Абаньков – в "Сварочных технологиях". Первое место в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" досталось рабочему КАМАЗа Илье Маркову. Победителем в компетенции "Электроника" стал сотрудник предприятиях холдинга "Росэлектроника" Илья Кубацкий. А в части инженерной графики CAD лучшим был признан сотрудник УОМЗ холдинга "Швабе" Александр Сибелев. 

В рамках чемпионата "Молодые профессионалы" соревновались также инженеры в компетенции "Управление жизненным циклом". Лучшую технологию производства представила команда ОДК, лучший конструкторский концепт разработали специалисты "Вертолетов России", лучшая конструкторская документация была "Технодинамикой", в номинации "лучшая HR политика" победила Школа Союзмаша, сотрудники ОПК защитили самую оригинальную идею, а специалисты концерна "Калашников" провели лучший маркетинговый анализ. Их проект был признан победителем в рамках чемпионата.

Победителей поздравили временно исполняющий обязанности Губернатора Тульской области Алексей Дюмин, индустриальный директор электронного кластера Ростеха Сергей Куликов и член совета директоров ВСМПО-Ависма Михаил Шелков. Чемпионам вручены памятные подарки.

Поздравляя победителей, Алексей Дюмин отметил, что эти соревнования – уникальная возможность для молодых профессионалов показать свои навыки, поделиться опытом и идеями. Он также подчеркнул, что чемпионат прошел в Туле - на родине оружейных мастеров. Глава региона выразил благодарность за организацию этого мероприятия корпорации "Ростех", союзу "Ворлдскилс Россия" и группе компаний ВСМПО-Ависма.

Алексей Дюмин заявил, что на заводе "Октава", где состоялся чемпионат рабочих профессий и первый всероссийский фестиваль промышленности, начал реализацию проект креативного индустриального кластера. 

Он будет включать в себя Высшую техническую школу под управлением "Ростеха", детский технопарк "Кванториум", а также уникальный музей станкостроения. На площадке будет создано офисное пространство для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий и производства, а также уникальный музей станкостроения, который соберет на своей площадке станки с середины XIX века до наших дней.

"Повышение престижа рабочих специальностей, создание условий для человека труда – одна из приоритетных задач для региона. Достижению этих целей очень способствует проведение в Туле чемпионата "Молодые профессионалы", а также первого всероссийского промышленного фестиваля "ТулаТех", который, надеюсь, станет ежегодным", - подчеркнул Алексей Дюмин.

В свою очередь, индустриальный директор электронного кластера Ростеха Сергей Куликов отметил, что в Туле сосредоточены многие оборонные предприятия госкорпорации, поэтому место проведения чемпионата и фестиваля выбрано не случайно.

"Мы актуализировали стратегию нашей госкорпорации и направили ее, вместе со временем, на интеллект и эффективность. Будем вместе работать с предприятиями региона", - сказал Сергей Куликов.

По окончании торжественной церемонии награждения состоялся концерт с участием музыкальной группы "Uma2rman". Жители и гости города смогли посетить все выставочные павильоны фестиваля "ТулаТех".

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