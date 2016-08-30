ЯМЭФ будет представлен участникам и гостям Восточного экономического форума

ЯЛТА, 30 августа 2016 г. /Пресс-служба ЯМЭФ/. Продолжается работа по продвижению Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) на крупнейших деловых мероприятиях России. Стенд ЯМЭФ будет работать в выставочном пространстве Восточного экономического форума (ВЭФ), который будет проходить во Владивостоке 2 и 3 сентября 2016 года.

Стенд ЯМЭФ разместится в павильоне "Крым. Севастополь" и будет функционировать все дни Восточного экономического форума. Участники и гости ВЭФ смогут получить исчерпывающую информацию о Форуме, узнать об итогах ЯМЭФ-2015 и ЯМЭФ-2016. Посетителям ВЭФ также предложат познакомиться с планами по проведению и условиями участия в ЯМЭФ-2017, который состоится 20–22 апреля следующего года.

На стенде будут представлены подробные информационные материалы о возможностях и перспективах ЯМЭФ, номера журнала «Деловой Крым», который выпускается при поддержке фонда "Ялтинский международный экономический форум".

На полях Восточного экономического форума состоится также первое заседание программного комитета ЯМЭФ-2017, в состав которого входят представители федеральных органов исполнительной власти РФ, объединений предпринимателей и отраслевых ассоциаций. Программному комитету предстоит в ходе нескольких заседаний разработать повестку дня следующего ЯМЭФ, определить круг обсуждаемых вопросов, сформировать архитектуру форума.

"До конца текущего года мы проведем не менее четырех заседаний программного комитета, на них будет определена тематика обсуждений ЯМЭФ-2017", – сообщил директор фонда "ЯМЭФ" Сергей Лазуткин.

Для дополнительной информации и организации индивидуальных интервью, пожалуйста, обращайтесь в пресс-центр ЯМЭФ:

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