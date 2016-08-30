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Вениамин Кондратьев: важно, чтобы внутренний рынок был обеспечен своими продуктами

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30 августа, 16:00 UTC+3
К 2018 году долю продуктов местного производства планируется довести до 50%
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о развитии АПК в регионе, продвижении продуктов кубанских производителей, в том числе в федеральных торговых сетях.

"Для меня важно, чтобы внутренний рынок был обеспечен своими продуктами. И здесь задача власти не указывать, что и как производить, бизнес с этими вопросами и сам разберется, а помочь дойти до конечного потребителя. Если у наших заводов и фермеров будет гарантированный сбыт, они будут наращивать объемы производства качественных товаров из местного сырья", - пояснил глава края.

Среди мер, которые помогают кубанским производителям реализовывать свой товар, - ярмарки выходного дня, создание сети кооперативных магазинов для сбыта фермерской продукции. Кроме того, региональная власть ведет активную работу с федеральными сетями.

"Сейчас в магазинах крупных ритейлеров кубанская продукция представлена по-разному. И если привозного хлеба почти нет, то наша молочная продукция составляет только половину ассортимента. Колбасные изделия - только треть, а куриные яйца и даже крупы - всего 20%. Эту ситуацию, безусловно, нужно менять. Наша задача - к 2018 году обеспечить, чтобы до 50% продуктов в магазинах торговых сетей в Краснодарском крае были кубанского производства. Речь идет не только об известных кубанских брендах, но и о продукции, которая выпускается под брендами крупных сетевиков, но производится здесь, на нашей земле", - прокомментировал журналистам Вениамин Кондратьев.

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