HONKA построила экоотель "Изумрудный лес"

В портфолио HONKA появился еще один гостиничный проект. Компания выступила застройщиком экоотеля "Изумрудный лес", расположенного на территории площадью 220 га в Клинском районе Московской области.

Ресторан, гостевые коттеджи и физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном и зоной СПА готов к приему гостей. Основная ставка сделана на возможность здорового и увлекательного отдыха в гармонии с окружающей природой. Высоким требованиям комфорта, экологичности и безопасности, заданным в экоотеле "Изумрудный лес", полностью соответствуют деревянные дома HONKA, построенные из клееного бруса. Проекты гостевых коттеджей, ресторана и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и зоной СПА были разработаны архитекторами компании Ольгой Самошкиной и Алексеем Тарашевским. Все постройки выдержаны в узнаваемом стиле HONKA, основанном на эстетике современного скандинавского домостроения со строгими, сдержанными линиями основных конструкций, открытыми остекленными фасадами и просторными светлыми, наполненными воздухом помещениями.

Особое внимание в экоотеле уделено организации активного отдыха: на территории "Изумрудного леса" проложены трассы для квадроциклов и снегоходов, построен деревянный детский парк, обустроен уютный пляж. К услугам гостей озеро с артезианской водой, где можно порыбачить. В экоотеле можно посетить контактный зоопарк и лесной вольер с дикими животными. Все необходимое оборудование предлагается экоотелем напрокат.

В этом году компания "РОССА РАКЕННЕ СПб", эксклюзивный дистрибьютор концерна HONKA в России, Казахстане и Республике Беларусь, особенно активно строит гостиничные комплексы, уже имея в своем багаже внушительный опыт работы с объектами общественного назначения. В России компанией были построены такие крупные коммерческие объекты из бруса, как гостиница в Сочи, ресторан "Рыба на даче" в Сесторецке под Санкт-Петербургом и ресторан "Пристань" под Ярославлем, а также гостиничный комплекс Moscow Country Club. HONKA также построила медицинские учреждения в Японии: детскую больницу и неврологическую клинику. В Финляндии и во Франции уже построено по два детских сада. Этой зимой также будет объявлено об открытии еще одной гостиницы уровня 5 звезд в России.

Справка о компании HONKA

Финская компания HONKA — одна из ведущих в области деревянного домостроения. Созданная более полувека назад, HONKA стала брендом завоевавшим признание потребителей во всем мире. Дома HONKA возводятся более чем в 50 странах мира. В России с 1995 года эксклюзивным дистрибьютором концерна HONKA является компания "РОССА РАКЕННЕ СПб", осуществляющая весь комплекс работ, связанных со строительством деревянных домов и коттеджных поселков премиум-класса. За 20 лет работы в России построено свыше 2500 объектов, а также коммерческие здания и 16 коттеджных поселков. Офисы компании осуществляют деятельность в Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Алматы, Минске.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Анна Малютина

Пресс-секретарь московского представительства "РОССА РАКЕННЕ СПб", эксклюзивного дистрибьютора компании HONKA в России.

pr@honka-moscow.ru