Программа Московской международной книжной выставки-ярмарки

МОСКВА, 5 сентября 2016 г. /Пресс-служба ММКВЯ/. В церемонии открытия Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая состоится 7 сентября 2016 года в 12.00 примут участие председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, министр культуры и спорта Греции Аристидис Балтас и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

В 12.50 состоится презентация стенда Греции с участием министра культуры Греции Аристидиса Балтаса и посла Греции Андреаса Фриганаса, а в 13.05 – презентация коллективного стенда государств – участников СНГ, проводимая исполнительным директором МФГС Анатолием Иксановым. В презентации коллективного стенда СНГ также предполагается участие председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева, заместителей министра иностранных дел России Григория Карасина и Василия Небензи, директоров департаментов СНГ МИД России.

Иностранные гости ярмарки примут участие в торжественной церемонии награждения победителей ежегодного национального конкурса "Книга года", который состоится 7 сентября в 19.00 в Доме русского зарубежья.

9 сентября в 10.00 состоится церемония открытия IV Международного конгресса переводчиков художественной литературы. Конгресс откроется пленарным заседанием в Большом зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Почетным гостем церемонии открытия станет специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Откроет пленарное заседание заместитель руководителя Федерального агентства по печати Владимир Григорьев, он выступит с докладом на тему "Перевод как средство культурной дипломатии. О сериях "Русская библиотека" на основных мировых языках" (Библиотека иностранной литературы). С докладами на пленарном заседании выступят: писатель Евгений Водолазкин, известный филолог-лингвист Максим Кронгауз, одна из ведущих переводчиц русской литературы на английский язык Лиза Хейден (США), мэтр отечественной школы художественного перевода Михаил Яснов. Представитель Института перевода расскажет о своей деятельности по продвижению русской литературы за рубежом за пять лет существования.

10 сентября в 18.00 - церемония награждения победителей конкурса "Читай Россию/Read Russia" (КВК "Дом Пашкова"). Премия "Читай Россию/Read Russia" – единственная российская премия за лучший перевод произведений русской литературы на иностранные языки. Учреждена автономной некоммерческой организацией "Институт перевода" в 2011 году. Вручается один раз в два года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и участии Президентского центра Б.Н. Ельцина. Премия "Читай Россию/Read Russia" ставит перед собой цели популяризации русской культуры во всем мире, повышения интереса к русской классической и современной литературе и поддержки системы литературного перевода. В церемонии награждения примут участие переводчики, члены попечительского совета, члены жюри, российские и зарубежные переводчики и издатели, участники IV Международного конгресса переводчиков, литературные критики и журналисты. Ведущий – специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

О выставке-ярмарке

29-я Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) пройдет с 7 по 11 сентября 2016 года. На ВДНХ – одном из самых популярных общественных пространств столицы – соберутся более 500 издательств России и стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы представить свою художественную, детскую, образовательную, научно-популярную, справочно-энциклопедическую и другую литературу. Предполагается, что свою продукцию представят около 1500 участников из более 30 стран мира

Именитые писатели, актеры театра и кино, деятели культуры, искусства, политики, науки и спорта представят новинки современной литературы и книгоиздания гостям и жителям столицы.

Московская международная книжная выставка-ярмарка зарекомендовала себя как уникальная платформа для взаимодействия и общения поклонников литературы, авторов и книгоиздателей разных стран и континентов. Всего запланировано более 800 мероприятий. Гости смогут послушать выступления любимых авторов, приобрести их книги и получить автографы. Среди участников ММКВЯ Денис Драгунский, Людмила Улицкая, Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Сола Монова, Вячеслав Никонов, Сергей Шаргунов, Андрей Румянцев, Мария Метлицкая, Олег Рой, Владимир Маркин и многие другие.

Встречи с известными и любимыми авторами, презентации книг запланированы и на стендах издательств. Так, издательство "Эксмо" представит новую книгу Виктора Пелевина "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами". Владимир Маркин презентует книгу следственного комитета о самых громких преступлениях XXI века в России. Известный режиссер и актер Никита Михалков встретится с читателями для обсуждения книги "Бесогон". Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко представит читателям свой роман о зомби "КваZи". Издательство Молодая гвардия» продемонстрирует новинки серии "ЖЗЛ: Великие люди России", в которой вышел очередной трехтомник в подарочном оформлении – "Ребята с нашего двора". В него вошли книги Владимира Новикова "Высоцкий", Льва Данилкина "Юрий Гагарин", Максима Макарычева "Александр Мальцев".

Почетным гостем Московской международной книжной выставки-ярмарки станет Греческая Республика, которая представит публике известных не только в самой Греции, но и за ее пределами детских авторов, поэтов и писателей, а также подборку греческого кинематографа. Греческая 91-летняя писательница Алки Зеи лично приедет на ярмарку для презентации своей книги "Леопард за стеклом". Книга была переведена на все языки мира, а в этом году переиздана в России. Поделиться своим творчеством приедут представители нового поколения греческих писателей - Иоанна Буразопулу, Яннис Павлос, Христос Христопулос. Популярный греческий детский писатель Евгениос Тривазас, написавший более 100 книг, которые были переведены более чем на 20 языков, встретится со своими маленькими читателями. Для детей и взрослых пройдут интерактивные уроки греческого языка.

Книгоиздатели из 37 государств постараются раскрыть культуру и традиции своей страны через литературу и искусство. Китайскую делегацию представляют 48 издательских компаний, которые привезут более 1000 книг художественной и учебной литературы. В рамках перекрестного Года российских СМИ в Китайской Народной Республике и Года китайских СМИ в Российской Федерации состоятся мастер-классы китайского языка для студентов. Иран презентует персидский перевод сборника рассказов Фазиля Искандера. Кубинская Республика проведет мероприятия в честь празднования 90-летия со дня рождения Фиделя Кастро, на стенде будут представлены уникальные фотографии и интересные факты из жизни революционера. Армения представит антологию Брюсова "Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней". Ознакомиться с армянским фотоискусством гости смогут на презентации альбома-каталога "Армения по Мандельштаму. Армянская фотография 1878-1920 гг.". Другие страны также подготовили занимательную программу, посвященную литературным новинкам.

К 25-летию образования Содружества Независимых Государств запланирована специальная экспозиция и программа мероприятий. В честь юбилея на выставке будут организованы стенды государств участников СНГ, пройдут мероприятия Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ – в частности, презентации книг как изданных фондом, так и выпущенных в разных странах Содружества. По традиции на ММКВЯ будут чествовать победителей Международного конкурса государств-участников СНГ "Искусство книги".

Правительство Москвы представит отдельную медиаэкспозицию "Москва книжная". Тематика книг городской издательской программы разнообразна: история столицы, исторические и памятные места города; город в литературе, искусстве и архитектуре, путеводители, книги-альбомы, энциклопедические издания, жизнь знаменитых москвичей, воспоминания о Москве. Главное отличие программы в целом – все книги связаны с Москвой, будь то фолианты, написанные классиками русской литературы, или творения современных авторов.

В этом году в ММКВЯ участвуют книгоиздатели из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Смоленска, Белгорода, Саратова, Обнинска, Калининграда, Волгограда, Красноярска, Чебоксар, Севастополя, Омска, Казани, Уфы, Архангельска, Махачкалы, Иваново и Самары, которые презентуют различные региональные программы и проекты по поддержке книги и чтения. Отдельно будет представлен "Регион в фокусе" - победитель прошлогоднего конкурса "Самый читающий регион России" - Ульяновская область.

ММКВЯ по традиции открывает новый книжный сезон и подводит итоги прошлого. Так, в рамках выставки-ярмарки пройдет одно из ожидаемых событий в литературной среде - награждение победителей ежегодного национального конкурса "Книга года". Также на ММКВЯ будут чествовать победителей всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина", всероссийского конкурса книжной иллюстрации "Образ книги", открытого конкурса профессионального мастерства "Ревизор".

Особенностью 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки станет интеграция литературы в кинематограф. В Год российского кино на выставке пройдет конференция по авторскому праву, где авторы, юристы, агенты и представители киноиндустрии обсудят различные аспекты, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности. Писатели и книгоиздатели презентуют режиссерам и продюсерам свои лучшие произведения для дальнейшей экранизации.

Особую атмосферу праздника книги создадут самые разнообразные авторские площадки – "Литературная гостиная", "Литературная кухня", "Детское пространство", "Первый микрофон", "КнигаБайт", "Книга: пространство профессий", "Телестудия", "Бизнес пространство", а также две сцены – одна, расположенная на улице пред входом в павильон №75 ВДНХ, вторая – в зале "А". Для быстрой и комфортной ориентации в книжном изобилии в павильоне организована удобная навигация, которая позволит с легкостью выбрать нужный стенд и попасть на презентацию к любимому автору.