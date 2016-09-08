125 тыс. кубанских школьников станут зрителями национального этапа WorldSkills-2017, который пройдет в Краснодарском крае. О том, как регион готовится к чемпионату рабочих профессий, шла речь на краевом селекторе под председательством вице-губернатора Анны Миньковой.

Открывая обсуждение, заместитель главы края напомнила, что национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Россия пройдет в Краснодарском крае с 16 по 21 мая 2017 года.

"Губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу провести национальный этап в 2017 году на самом высоком уровне – как мы умеем, как уже провели полуфинал национального чемпионата "Молодые профессионалы» в ЮФО в апреле этого года", – сказала Анна Минькова, обращаясь к руководству муниципалитетов и краевых ведомств.

Заместитель главы края также подчеркнула, что побывать на чемпионате и узнать о востребованных для экономики края профессиях должны как можно больше кубанцев – школьников и их родителей, студентов техникумов и колледжей, работодателей.

В свою очередь министр образования, науки и молодежной политики края Татьяна Синюгина сообщила, что в соревнованиях национального чемпионата в Краснодарском крае примут участие, как ожидается, почти 3 тыс. конкурсантов и экспертов из 85 регионов России.

Она также сообщила, что на уровне муниципалитетов будет организовано посещение мероприятий чемпионата учащимися школ. Зрителями станут 125 тыс. кубанских школьников.

"Ребята смогут лично увидеть на примере участников соревнований, насколько вырос сегодня престиж рабочих профессий, как они востребованы", – отметила Татьяна Синюгина.

Также министр сообщила, что к сопровождению мероприятий чемпионата планируется привлечь почти тысячу волонтеров из числа кубанских студентов.

"Прошу муниципалитеты отнестись максимально ответственно к подготовке к этому социально важному мероприятию", – заявила Анна Минькова.

Вице-губернатор также отметила, что в организацию мероприятия необходимо активно включаться краевым отраслевым ведомствам, предприятиям реального сектора экономики края.