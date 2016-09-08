Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

125 тыс. кубанских школьников станут зрителями национального этапа WorldSkills-2017

Новости партнеров
8 сентября, 15:22 UTC+3
Дети смогут лично увидеть на примере участников соревнований, насколько вырос сегодня престиж рабочих профессий, как они востребованы
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

125 тыс. кубанских школьников станут зрителями национального этапа WorldSkills-2017, который пройдет в Краснодарском крае. О том, как регион готовится к чемпионату рабочих профессий, шла речь на краевом селекторе под председательством вице-губернатора Анны Миньковой.

Открывая обсуждение, заместитель главы края напомнила, что национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Россия пройдет в Краснодарском крае с 16 по 21 мая 2017 года.

"Губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу провести национальный этап в 2017 году на самом высоком уровне – как мы умеем, как уже провели полуфинал национального чемпионата "Молодые профессионалы» в ЮФО в апреле этого года", – сказала Анна Минькова, обращаясь к руководству муниципалитетов и краевых ведомств.

Заместитель главы края также подчеркнула, что побывать на чемпионате и узнать о востребованных для экономики края профессиях должны как можно больше кубанцев – школьников и их родителей, студентов техникумов и колледжей, работодателей.

В свою очередь министр образования, науки и молодежной политики края Татьяна Синюгина сообщила, что в соревнованиях национального чемпионата в Краснодарском крае примут участие, как ожидается, почти 3 тыс. конкурсантов и экспертов из 85 регионов России.

Она также сообщила, что на уровне муниципалитетов будет организовано посещение мероприятий чемпионата учащимися школ. Зрителями станут 125 тыс. кубанских школьников.

"Ребята смогут лично увидеть на примере участников соревнований, насколько вырос сегодня престиж рабочих профессий, как они востребованы", – отметила Татьяна Синюгина.

Также министр сообщила, что к сопровождению мероприятий чемпионата планируется привлечь почти тысячу волонтеров из числа кубанских студентов.

"Прошу муниципалитеты отнестись максимально ответственно к подготовке к этому социально важному мероприятию", – заявила Анна Минькова.

Вице-губернатор также отметила, что в организацию мероприятия необходимо активно включаться краевым отраслевым ведомствам, предприятиям реального сектора экономики края.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Новый роман Сергея Решетникова "Реалити-шоу Война" выйдет в печать в сентябре
14
Московский кредитный банк приглашает 10-11 сентября на фестиваль "Яркие люди"
4
Национальный фонд развития здравоохранения подводит итоги проекта о правах донора
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Как защититься от гепатита
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве совершено вооруженное нападение на инкассаторов
2
Прожиточный минимум в РФ. Досье
3
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
4
Путин ознакомился с новыми разработками "оборонного" НПО "Сплав"
5
Воронежская семья дала новорожденному сыну имя Сталин
6
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
7
Охранник Пригожина приговорен к двум годам условно за нападение на сотрудника ФСБ
Темы дня
Реклама