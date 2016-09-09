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Специалисты "Швабе" стали призерами чемпионата WorldSkills

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9 сентября, 17:07 UTC+3
Этой осенью призеры от холдинга в составе сборной команды "Ростеха" примут участие в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech
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© Холдинг "Швабе"

МОСКВА, 9 сентября. Представители высокотехнологичных профессий от холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" в возрасте до 28 лет заняли призовые места в корпоративном чемпионате рабочих профессий "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills, который проходил в конце августа в Туле.

Команду "Швабе" на чемпионате представляли сотрудники предприятий холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (АО "ПО "УОМЗ"), Красногорского завода им. С.А. Зверева (ПАО КМЗ) и Государственного института прикладной оптики (АО "НПО ГИПО"). Специалисты выступили в компетенциях: "Электроника", "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Инженерная графика CAD".

Призерами соревнований стали сотрудники АО "ПО "УОМЗ" и АО "НПО ГИПО". Лучшим в области инженерной графики был признан главный специалист центрального конструкторского бюро уральского предприятия Александр Сибилев (первое место). В компетенции "Электроника" второе место занял инженер-конструктор АО "НПО ГИПО" Павел Макеев. Третье место в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" - ведущий специалист отдела автоматизации и программного управления механообрабатывающим оборудованием Александр Тарасов (АО "ПО "УОМЗ").

"Для молодых сотрудников рабочих специальностей чемпионаты WorldSkills - это отличная практика и мотивация для новых побед в профессии. Работники предприятий "Швабе" имеют множество наград и не уступают в своем мастерстве специалистам зарубежных компаний. Рад пожелать ребятам высоких результатов в предстоящем Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2016 года", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" по управлению персоналом, правовым, корпоративным и организационным вопросам Виктор Самойлов.

В области инженерной графики свое мастерство также продемонстрировал инженер-конструктор АО "ПО "УОМЗ" Сергей Бобылев совместно с экспертом - начальником бюро оптико-локационных систем Антоном Бакиным.

Кроме того, фрезерные работы на чемпионате в Туле выполняли: ведущий инженер Максим Билалов и ведущий специалист технической службы Александр Тарасов под руководством экспертов - ведущего инженера-программиста Никиты Верзилова и руководителя отдела автоматизации и ПУ механообрабатывающим оборудованием Владимира Цыбина - все сотрудники АО "ПО "УОМЗ". В данной компетенции также участвовали оператор станков с ПУ Антон Гирник и эксперт - инженер-технолог Юрий Липатов - от ПАО КМЗ.

Для участия в корпоративном чемпионате "Ростеха" 2016 года собрались 120 молодых специалистов и 80 экспертов из 12 холдингов госкорпорации.

Осенью 2016 года призеры от "Швабе" в составе сборной команды "Ростеха" примут участие в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который будет проходить с 30 октября по 3 ноября в Екатеринбурге.

Напомним, в 2015 году на Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech команда холдинга взяла золото и бронзу. От команды "Швабе" абсолютным победителем чемпионата WorldSkills Hi-tech в компетенции "Фрезерные работы на станках ЧПУ" стал Никита Верзилов - специалист АО "ПО "УОМЗ" был удостоен золотой медали, которую вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Бронзовым призером в компетенции "Инженерная графика CAD" признан сотрудник АО "ПО "УОМЗ" Александр Сибилев. Четвертое место занял специалист АО "НПО ГИПО" Ильдар Музафаров в компетенции "Электроника". Пятое место присвоено работнику ПАО КМЗ Андрею Звонцеву в компетенции "Токарные работы на станках ЧПУ".

Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в государственную корпорацию "Ростех", крупнейшие предприятия "Швабе" входят в Союз машиностроителей России.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и шесть - в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель "Ростеха" входят такие известные бренды, как "АвтоВАЗ", КамАЗ, "Вертолеты России", ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации "Ростеха" расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка "Ростеха" в 2014 года составила 964,5 млрд руб. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.

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