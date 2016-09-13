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На рекордный урожай зерновых повлияли господдержка и льготный лизинг

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13 сентября, 11:11 UTC+3
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Министерство сельского хозяйства России подтвердило ранее опубликованные данные о том, что урожай зерновых в этом году может составить рекордные 110 млн тонн. При этом глава ведомства Александр Ткачев отметил, что он не ожидает дефицита мощностей по хранению зерна.

Одновременно в Минсельхозе сообщили, что примерно 40 млн тонн зерновых будут отправлены на экспорт.

Примечательно, что рекордные показатели были достигнуты, несмотря на то, что в прошлом году рынок российской сельскохозяйственной техники показал падение. Из-за сильного ослабления национальной валюты продажи импортных тракторов сократились почти в 2,4 раза, сообщается в обзоре портала "Агровестник".  

В этой связи в последнее время российский покупатель стал больше ориентироваться на качественную, но недорогую технику отечественного производства. Свою роль в этом сыграла и поддержка со стороны правительства, в том числе льготы по лизингу в сфере АПК.

В рамках постановления правительства РФ №1432 о предоставлении субсидий российским производителям сельхозтехники, последние могут рассчитывать на возмещение своих затрат в размере от 25% до 30% от стоимости продукции в зависимости от федеральных округов. Это позволяет им снизить стоимость своих товаров и сделать их еще более конкурентоспособными и выгодными для конечного покупателя.

Субсидии по федеральной программе выделяются на все виды приобретения, включая лизинг. При этом действуют также похожие региональные программы, где субсидирование достигает 50% от первоначального взноса по лизингу, но не более 10% от стоимости техники.

Однако возможность приобрести технику по льготным лизинговым условиям предоставляют ограниченное число банков и лизинговых компаний, в числе которых лишь надежные игроки рынка, такие как дочерняя компания Сбербанка - "Сбербанк Лизинг".

К примеру, для покупки техники крупнейшего производителя сельхозтехники в России – концерна Ростсельмаш, не требуется дополнительного залога. Лизинг предоставляется на срок до пяти лет с удорожанием от 4%, авансом от 15% и предоставлением гибкого графика платежей. Услуга доступна во всех городах присутствия АО "Сбербанк Лизинг".

Стоит отметить, что только в прошлом году дочерняя лизинговая компания Сбербанка инвестировала в агропромышленный комплекс страны более 1,3 млрд рублей, при этом почти 1 млрд рублей был направлен на покупку сельскохозяйственной техники для посевных и уборочных работ, которая активно используется в том числе при уборке урожая текущего года. 

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