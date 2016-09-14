Названы победители регионального этапа всероссийского конкурса "СМИротворец" по ПФО

МОСКВА, 14 сентября 2016 г. /Гильдия межэтнической журналистики/. В Самаре объявили победителей регионального этапа по Приволжскому федеральному округу VIII Всероссийского конкурса на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития "СМИротворец".

Награждению предшествовали два дня семинаров-тренингов, круглых столов и экскурсий, где журналисты знакомились с этническими особенностями региона, обсуждали актуальные проблемы реализации стратегии госнацполитики как в Самарской области и ПФО, так и в стране в целом. Речь зашла о проблемах цыганского населения области и взаимодействии с местным населением езидской общины, которая появилась в регионе после развала СССР.

В окружном этапе приняли участие 1056 работ от более чем 150 СМИ из ПФО. В шорт-лист попали 46 СМИ, а победителями признаны 17. Оценивало работы жюри окружного этапа по ПФО, куда вошли председатель Самарской региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростислав Хугаев, президент Гильдии межэтнической журналистики (ГМЖ) Маргарита Лянге, руководитель отделения ГМЖ в Чеченской Республике, главный редактор газеты "Столица плюс" Иса Закриев, член отделения ГМЖ в Республике Коми, заместитель руководителя ИА "Коми-информ" Полина Романова и руководитель Самарского отделения ГМЖ тележурналист Арина Фечина. Возглавил жюри "СМИротворец-Волга 2016" вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников.

Информация о победителях регионального этапа VIII Всероссийского конкурса "СМИротворец" по Приволжскому федеральному округу размещена на сайте Гильдии межэтнической журналистики http://nazaccent.ru/content/21833-v-samare-nagradili-pobeditelej-smirotvorec-volga-2016.html.

Отметим, "Смиротворец - Волга" - первый региональный этап конкурса "СМИротворец-2016". Следующий этап пройдет в конце сентября в г. Улан-Удэ. Работы, занявшие первые места, автоматически попадают в федеральный шорт-лист. Награждение победителей всероссийского конкурса состоится в Москве 24 ноября этого года.

Организаторы конкурса - Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистки. Информационную поддержку конкурсу оказывают ТАСС, "Российская газета" и "Радио России".

Гильдия межэтнической журналистики

http://nazaccent.ru/