Суздаль готовится к Первому гастрономическому фестивалю "Медовуха FEST"

Москва, 14 сентября 2016 г. /Ростуризм/. 16-17 сентября в Суздале (Владимирская область) состоится первый гастрономический фестиваль "Медовуха FEST". Мероприятие организуют комитет по туризму администрации Владимирской области и Ростуризм.

Суздаль - город с богатейшей историей и традициями, известный далеко за пределами нашей страны. На фестивале "Медовуха FEST” русская культура и история пересекутся с современными и актуальными проектами в области музыки, театра, кулинарии. Фестиваль имеет все шансы стать новым туристическим брендом региона.

Запланирована насыщенная деловая программа и круглый стол на тему "Гастрономический туризм как драйвер роста экономики малых городов" с участием руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, представителей Администрации Владимирской области, ведущих рестораторов, отельеров и специалистов в области гастрономического туризма.

Гости и участники фестиваля в Суздале смогут продегустировать традиционный медовый напиток различных российских производителей и выбрать лучший. Также запланированы кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров, на которых гостям раскроют секреты приготовления русских блюд. Самым экзотическим кулинарным событием фестиваля станет дегустация пиццы, тесто которой замешано на меду: рецепт разработан эксклюзивно для "Медовуха FEST”. Любителям активного отдыха организаторы "Медовуха FEST" предлагают принять участие в спортивных состязаниях и танцевальных мастер-классах. Все желающие смогут пройти городскую игру "Мед QUEST". С программой фестиваля можно ознакомитьсяздесь.

Также гостей ожидает музыкальная программа от творческих коллективов Владимирской области и дискотека "Русского радио".

В торговых рядах можно будет купить сувениры, дизайнерские вещи и продукцию российских производителей.

"Знакомство с национальной кухней является неотъемлемой частью знакомства с той или иной страной. У России богатые гастрономические традиции, которыми может похвастаться любой регион. Во Владимирской области это медовуха. Фестиваль, посвященный ей, вполне может стать событием всероссийского масштаба. Мы, в свою очередь, нацелены на развитие гастрономического туризма, который поможет привлечь к нам еще большее число туристов, в том числе из-за рубежа", - отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке агентства ТАСС, радиостанции "Русское радио" и портала Рамблер/Путешествия.

Забронировать тур на фестиваль можно на сайте Рамблер/Путешествия