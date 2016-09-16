Открыт первый российский павильон на торговой онлайн-площадке Alibaba Group - Tmall Global

МОСКВА, 16 сентября 2016 г. /Росконгресс/. В ходе визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай для участия в саммите "Группы двадцати" в Ханчжоу (4-5 сентября) Российским экспортным центром и китайским интернет-холдингом Alibaba Group был открыт российский павильон на торговой онлайн-площадке Tmall Global (входит в Alibaba Group). Договоренность об открытии павильона была достигнута по результатам переговоров советника президента Российской Федерации А.А. Кобякова и генерального директора Российского экспортного центра П.М. Фрадкова с основателем и председателем совета директоров компании Alibaba Group Джеком Ма в рамках юбилейного ХХ Петербургского международного экономического форума (16-18 июня).

В павильоне представлено 150 товарных позиций ведущих российских производителей: органические товары, кондитерские изделия, товары материнства и детства, косметика и другие. За первую неделю работы (с 5 по 11 сентября 2016 года) национальный российский павильон на Tmall Global набрал порядка 1 млн просмотров, было приобретено свыше 15 000 товаров.

До конца этого года планируется значительно расширить представленную номенклатуру товаров. В частности, намечено привлечение производителей ювелирных изделий, игрушек, часов и сувенирной продукции. В настоящее время любая российская компания, производящая конкурентоспособные товары, имеет возможность разместить свою продукцию в созданном павильоне — напрямую или через уже работающего на этой площадке консолидатора.

По словам директора Фонда "Росконгресс" Александра Стуглева, дальнейшее развитие российского экспорта по каналам электронной торговли представляется весьма целесообразным, так как способствует увеличению поставок российской продукции на потребительские рынки зарубежных стран и содействует укреплению образа России как производителя качественных товаров.

"Для максимизации эффективности национального павильона на Tmall Фондом "Росконгресс" и РЭЦ проводится работа по его комплексному развитию и продвижению. В частности, прорабатываются необходимые меры информационной поддержки, среди них — привлечение новых производителей, работа с китайскими социальными и традиционными СМИ, лидерами общественного мнения Китая", — отметил он.

Следует отметить, что в ближайшее время планируется масштабирование проекта по расширению присутствия российских товаров на рынках глобального онлайн-ритейла — аналогичные павильоны и магазины национальных товаров планируется создать и на других электронных торговых площадках как в Китае, так и в других странах мира.

Справочно

Развитие электронной торговли на сегодняшний день обладает значительным потенциалом: по данным за 2015 года на онлайн-сегмент пришлось 7,3% общего объема продаж мировой розничной торговли, а к 2019 году прогнозируется рост этого сегмента до 12,4%. Одно из самых перспективных направлений для развития онлайн-экспорта — Китай, где рост благосостояния городского среднего класса вызвал резкое увеличение спроса на высококачественную импортную продукцию.

Сотрудничество с Alibaba Group открывает перед российскими поставщиками большие возможности: Alibaba Group является ведущим игроком рынка интернет-торговли в Китае и одним из крупнейших в мире. Целевая аудитория площадки Tmall Global — средний городской класс Китая. На сегодняшний день на Tmall Global открыты национальные павильоны Республики Корея, Франции, Германии, Италии, Испании, Голландии, Таиланда и других стран. Результаты их работы доказывают эффективность данного формата.