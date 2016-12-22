Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловские законодатели приняли участие в ежегодном приеме дипломатического корпуса

Новости партнеров
22 декабря, 13:43 UTC+3
В Екатеринбурге действуют 14 генеральных консульств с дипломатическим статусом, одно отделение посольства, 12 почетных консулов, а также семь офисов по содействию продвижению бизнеса и культуры
Материал из 1 страницы
© Анна Майорова/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутаты Заксобрания приняли участие в традиционном ежегодном приеме дипломатического корпуса, аккредитованного в регионе. Об этом сообщают в пресс-службе регионального парламента. 
 
"Нынешний прием, помимо дипломатов, торговых представителей, почетных консулов зарубежных стран, собрал и руководителей отраслевых министерств, ведомств, организаций и служб, обеспечивающих в регионе международную и внешнеэкономическую деятельность. Расширенный формат встречи связан с тем, что в нынешнем году исполнилось 25 лет с момента принятия руководством страны решения об открытии Свердловской области для международных контактов", - сказано в сообщении. 

Участников приема приветствовали губернатор Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Руководители региона поблагодарили представителей иностранных государств за соболезнования и письма поддержки, которые поступают от них по поводу трагической гибели в Анкаре посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова.

Говоря об итогах международного и внешнеэкономического сотрудничества нашего региона, Людмила Бабушкина подчеркнула, что в уходящем году оно было плодотворным и многогранным. Органам государственной власти Свердловской области удалось сохранить конструктивный диалог с зарубежными партнерами, установить новые контакты, стабилизировать ситуацию с внешнеторговым оборотом.

Среди наиболее значимых международных событий года - успешное проведение главной промышленной выставки России "Иннопром", которая уже второй год проходит в формате сотрудничества с зарубежным государством-партнером, третье Российско-китайское ЭКСПО, ряд значимых визитов в наш регион представительных зарубежных делегаций, успешные переговоры с иностранными деловыми партнерами в ходе визитов делегаций Свердловской области за рубеж.

Людмила Бабушкина поблагодарила представителей дипломатического сообщества за конструктивное сотрудничество и выразила уверенность, что в дальнейшем это сотрудничество будет только крепнуть и развиваться.

В Екатеринбурге действуют 14 генеральных консульств с дипломатическим статусом, одно отделение посольства, 12 почетных консулов, а также семь офисов по содействию продвижению бизнеса и культуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В "Газпром трансгаз Екатеринбург" выбрали лучшего кабельщика-спайщика
5
Работники УЭХК примерились к сдаче норм ГТО
6
Глава правительства РФ посетил площадку УВЗ на выставке "Транспорт России-2016"
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
3
Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
4
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
5
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
6
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
7
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
Темы дня
Реклама