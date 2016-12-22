Свердловские законодатели приняли участие в ежегодном приеме дипломатического корпуса

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутаты Заксобрания приняли участие в традиционном ежегодном приеме дипломатического корпуса, аккредитованного в регионе. Об этом сообщают в пресс-службе регионального парламента.
"Нынешний прием, помимо дипломатов, торговых представителей, почетных консулов зарубежных стран, собрал и руководителей отраслевых министерств, ведомств, организаций и служб, обеспечивающих в регионе международную и внешнеэкономическую деятельность. Расширенный формат встречи связан с тем, что в нынешнем году исполнилось 25 лет с момента принятия руководством страны решения об открытии Свердловской области для международных контактов", - сказано в сообщении.
Участников приема приветствовали губернатор Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.
Руководители региона поблагодарили представителей иностранных государств за соболезнования и письма поддержки, которые поступают от них по поводу трагической гибели в Анкаре посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова.
Говоря об итогах международного и внешнеэкономического сотрудничества нашего региона, Людмила Бабушкина подчеркнула, что в уходящем году оно было плодотворным и многогранным. Органам государственной власти Свердловской области удалось сохранить конструктивный диалог с зарубежными партнерами, установить новые контакты, стабилизировать ситуацию с внешнеторговым оборотом.
Среди наиболее значимых международных событий года - успешное проведение главной промышленной выставки России "Иннопром", которая уже второй год проходит в формате сотрудничества с зарубежным государством-партнером, третье Российско-китайское ЭКСПО, ряд значимых визитов в наш регион представительных зарубежных делегаций, успешные переговоры с иностранными деловыми партнерами в ходе визитов делегаций Свердловской области за рубеж.
Людмила Бабушкина поблагодарила представителей дипломатического сообщества за конструктивное сотрудничество и выразила уверенность, что в дальнейшем это сотрудничество будет только крепнуть и развиваться.
В Екатеринбурге действуют 14 генеральных консульств с дипломатическим статусом, одно отделение посольства, 12 почетных консулов, а также семь офисов по содействию продвижению бизнеса и культуры.