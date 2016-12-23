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Новую газовую котельную ввели в эксплуатацию на станции Новосибирск-Главный

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23 декабря, 13:41 UTC+3
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Новую котельную на природном газе, заменившую собой старую на угольном топливе, ввели в эксплуатацию на территории станции Новосибирск-Главный в четверг, 22 декабря.

Угольная котельная Главного материального склада на станции Новосибирск-Главный, построенная в 1955 году, обеспечивала теплом 170 работников и восемь объектов, расположенных на территории склада. В прошлом году было принято решение о техническом перевооружении котельной с угольного топлива на газ. Реализация проекта позволит уменьшить себестоимость выработки тепловой энергии и повысить эффективность использования мощностей предприятия.

Как подчеркнул заместитель главного инженера Западно-Сибирской железной дороги Станислав Изокайтис, новая котельная полностью автоматизирована, установленный на оборудовании "эко-режим" позволяет снизить эксплуатационные расходы предприятия, а также сократить объем выбросов вредных веществ в окружающую среду.

В свою очередь главный инженер Росжелдорснаб Евгений Локтев отметил, что новая котельная является очередным шагом в направлении технического развития, производственной и экологической безопасности Западно-Сибирской железной дороги.

Напомним, что 21 декабря новую котельную на природном газе, заменившую собой старую на дизельном топливе, ввели в эксплуатацию на территории производственной базы на станции Крахаль Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги. При реализации проекта было использовано современное оборудование, позволяющее автоматизировать процесс и вывести контроль за работой котельной на пульт диспетчера. Проектная мощность котельной площадью 187 кв. метров составляет 4,25 Гкал/час, присоединенная нагрузка - 2,66 Гкал/час, годовая выработка энергии - 3873,21 Гкал/год.

 

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