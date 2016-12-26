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Компания Doha Global Private Investment расширяет свою деятельность

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26 декабря, 17:17 UTC+3
Для увеличения оборотных средств руководство приняло решение о привлечении инвестиций от частных инвесторов
Материал из 1 страницы
© Фото из архива B2Blogger.com

Каждый год на мировой рынок нефти приходит большое количество новых игроков, однако не всем им удается показывать стабильные результаты. Среди причин такого явления можно, к примеру, назвать нестабильность цен на энергоносители, к числу которых относится нефть и продукты ее переработки. Для того чтобы показывать стабильные результаты на таком волатильном рынке, необходимо иметь правильный стратегический подход, который формируется командой высококлассных профессионалов.

Компания Doha Global Private Investment создана в 2015 году. Основным видом ее деятельности является торговля нефтяными фьючерсами на рынке Forex. За это короткое время компания показала очень хорошие результаты, которые позволили выйти ей на принципиально новый уровень развития.

Как уже отмечалось, основная деятельность состоит в заключении фьючерсных контрактов с крупными предприятиями, которые занимаются добычей нефти и ее последующей переработкой. Для получения гарантированных прибылей такие компании заключают контракты, по которым они обязываются продать свои активы в будущем по фиксированной цене в определённый срок (фьючерс). Это делается для того, чтобы уменьшить риск от падения цен на нефть в течение указанного в контракте срока. Doha Global Private Investment выступает в качестве другой стороны при заключении фьючерсных контрактов.

После приобретения фьючерсов на них ищется покупатель. В этой роли, как правило, выступают предприятия, которые используют нефть и продукты ее переработки в своем производстве. Таким образом, Doha Global Private Investment получает прибыль, которая состоит в положительной разнице между ценой покупки и продажи фьючерса.

В штате Doha Global Private Investment работает команда аналитиков, которые могут прогнозировать движение цены в будущие периоды, что дает возможность получать гарантированную прибыль.

Для увеличения оборотных средств компании ее руководством было принято решение о привлечении инвестиций от частных инвесторов. С 5 сентября 2016 года у инвесторов появилась возможность управлять личными средствами в кабинете на сайте компании.

Максимальная степень надежности. Высокий уровень дохода. Компания имеет возможность выплачивать до 12% в месяц. При этом необходимо учитывать, что доход на вложенные средства начисляется раз в неделю по пятницам. Уровень прибыли является "плавающим" (каждую неделю может иметь различные показатели), так как напрямую зависит от дохода компании.

При заключении договора от $5 тыс. у инвестора есть возможность получить на руки юридический договор. Согласно условиям оферты, можно по истечении 30-дневного срока размещения средств потребовать их возврат в полном объеме в любой момент. Хорошая партнерская программа, которая составляет 20% от дохода, привлеченного клиентом инвестора.

 

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