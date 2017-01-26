Проект нефинансовой поддержки регионального бизнеса банка "Югра" показал двукратный рост

Банк "Югра" подвел промежуточные итоги проекта нефинансовой поддержки регионального бизнеса - программы лояльности "%OFF". Менее чем за три месяца проект вырос более чем в два раза: с 60 до 170 участников. Активный прирост продолжился в январе - партнерские договоры еженедельно заключались с 10-15 компаниями. Наряду с количеством партнеров, значительно расширилась и география проекта. В настоящей момент в нем участвуют компании более чем из 50 городов по всей России.

Банк "Югра" запустил программу лояльности "%OFF" в октябре 2016 года в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Согласно условиям программы, партнеры банка - торговые и сервисные предприятия предоставляют клиентам скидки при оплате дебетовыми и кредитными картами "Югры". Таким образом, предприниматели имеют возможность привлечь широкий пул клиентов без затрат на рекламу и собственные дисконтные программы (информация обо всех участниках проекта указана на официальном сайте банка).

Участие в программе "%OFF" для представителей бизнеса является бесплатным. К тому же, в отличие от большинства подобных проектов, компаниям не нужно переходить на обслуживание или подключать эквайринг в банке "Югра".

Важно, что программа направлена на поддержку предпринимателей в регионах, поскольку, по оценкам банка, именно региональный бизнес наиболее полно ощутил на себе отток клиентов на фоне сложных экономических условий. Сегодня программа успешно работает более чем в 50 российских городах. География проекта охватывает как города-миллионники, так и сравнительно небольшие населенные пункты, и к концу года будет расширена.

Президент банка "Югра" Алексей Нефедов, отметил: "%OFF" - тот редкий случай, когда программа лояльности банка в первую очередь нацелена на повышение эффективности МСП, а не на увеличения собственной прибыли. Мы надеемся, что наш подход к развитию предпринимательства в регионах будут перенимать и другие финансовые учреждения".