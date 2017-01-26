Почти половину автомобилей в 2016 году россияне купили в кредит

В минувшем году жители России в кредит купили более 550 тыс. легковых автомобилей. Это соответствует 44% от общего объема российского рынка. По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в целом авторынок продолжает падать, однако доля кредитных продаж растет уже третий год подряд. Так, в 2014 году в кредит было куплено 35% легковых автомобилей, а в 2015 - уже 37%, в минувшем году этот показатель прибавил еще 7 процентных пунктов.

Этот рост во многом объясняется политикой кредитных организаций - в период кризиса они предлагают гибкие условия кредитования покупки новых автомобилей. Однако существенную долю у кредитного рынка отнимает корпоративный лизинг - все чаще организации предпочитают инструменты финансовой аренды из-за более выгодных предложений. Например, один из лидеров лизингового рынка "Сбербанк Лизинг" недавно представил акцию "Ваша зимняя сказка". Акция распространяется на шесть автомобилей: Ford Explorer, Volkswagen Touareg, Volvo XC-90, Nissan Terrano, Mercedes-Benz GLE-class и Lada X-ray. Эти автомобили выбраны не случайно - именно они отлично зарекомендовали себя в условиях зимней эксплуатации.

Клиенты "Сбербанк Лизинг" могут выбирать из двух моделей расчета: "Минимальный аванс" и "Минимальный платеж". "Минимальный аванс" позволяет взять машину в лизинг с предоплатой от 20% от ее стоимости. При выборе модели "Минимальный ежедневный платеж" новый автомобиль становится еще доступнее для клиента. Например, минимальный аванс на Ford Explorer при заключении договора лизинга на три года не превысит 860 тыс. рублей, а при использовании опции "Минимальный платеж" ежедневный взнос составит всего 1877 рублей. Или же минимальный аванс на Nissan Terrano при заключении договора лизинга на три года составит около 200 тыс. рублей, а "Минимальный платеж" позволит платить всего 522 руб. ежедневно.