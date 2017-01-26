Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти половину автомобилей в 2016 году россияне купили в кредит

Новости партнеров
26 января, 17:17 UTC+3
В целом авторынок продолжает падать, однако доля кредитных продаж растет уже третий год подряд
Поделиться
Материал из 1 страницы

В минувшем году жители России в кредит купили более 550 тыс. легковых автомобилей. Это соответствует 44% от общего объема российского рынка. По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в целом авторынок продолжает падать, однако доля кредитных продаж растет уже третий год подряд. Так, в 2014 году в кредит было куплено 35% легковых автомобилей, а в 2015 - уже 37%, в минувшем году этот показатель прибавил еще 7 процентных пунктов.

Этот рост во многом объясняется политикой кредитных организаций - в период кризиса они предлагают гибкие условия кредитования покупки новых автомобилей. Однако существенную долю у кредитного рынка отнимает корпоративный лизинг - все чаще организации предпочитают инструменты финансовой аренды из-за более выгодных предложений. Например, один из лидеров лизингового рынка "Сбербанк Лизинг" недавно представил акцию "Ваша зимняя сказка". Акция распространяется на шесть автомобилей: Ford Explorer, Volkswagen Touareg, Volvo XC-90, Nissan Terrano, Mercedes-Benz GLE-class и Lada X-ray. Эти автомобили выбраны не случайно - именно они отлично зарекомендовали себя в условиях зимней эксплуатации.

Клиенты "Сбербанк Лизинг" могут выбирать из двух моделей расчета: "Минимальный аванс" и "Минимальный платеж". "Минимальный аванс" позволяет взять машину в лизинг с предоплатой от 20% от ее стоимости. При выборе модели "Минимальный ежедневный платеж" новый автомобиль становится еще доступнее для клиента. Например, минимальный аванс на Ford Explorer при заключении договора лизинга на три года не превысит 860 тыс. рублей, а при использовании опции "Минимальный платеж" ежедневный взнос составит всего 1877 рублей. Или же минимальный аванс на Nissan Terrano при заключении договора лизинга на три года составит около 200 тыс. рублей, а "Минимальный платеж" позволит платить всего 522 руб. ежедневно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Генконсул КНР в Екатеринбурге провела торжественный прием
7
На "Святогор" пришел новый тепловоз
8
"Холдинг Кабельный Альянс" увеличил объемы переработки меди на 12%
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
2
МИД Украины недоволен искажением его позиции журналистами Reuters
3
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Новейший истребитель МиГ-35 сможет применять перспективное оружие, включая лазерное
6
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
7
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
Темы дня
Реклама