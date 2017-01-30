Участники сочинского форума совершат забег по трассе "Формулы-1"

МОСКВА, 30 января /Росконгресс/. В этом году для участников и гостей Российского инвестиционного форума подготовлена разнообразная культурная и спортивная программа. Она включает Сочинские корпоративные игры, забег по трассе "Формулы-1", гала-матч по хоккею, турниры по горным лыжам и теннису на Кубок Фонда "Росконгресс", гала-концерт X Зимнего Международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

"Особый акцент в культурно-спортивной программе сочинского форума в этом году сделан на спортивных событиях. Сроки проведения форума были перенесены с сентября на февраль, и это позволило нам максимально полно задействовать после проведения Олимпийских игр созданную в Сочи спортивную инфраструктуру для организации досуговых мероприятий", - отметил директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Сочинские корпоративные игры пройдут в рамках форума второй раз. 25 февраля с 09:00 до 18:00 в Спортивном комплексе имени Александра Карелина сотрудники компаний и ведомств сразятся в ловкости, силе, интеллектуальных данных за имя своих организаций в состязаниях, которые включены в календарный план Министерства спорта Российской Федерации.

Утром 26 февраля в забеге по трассе "Формулы-1" примут участие известные политики, бизнесмены и приверженцы здорового образа жизни. Предусмотрены дистанции длиной 5 555 м, 11 111 м и 22 222 м на один, два и четыре круга. Маршрут пройдет по трассе Гран-при России "Формулы-1", с которой открываются прекрасные виды на олимпийские объекты. Днем 26 февраля для участников форума будет организован турнир по горным лыжам.

26 февраля в 19:00 в концертном зале "Зимний театр" состоится гала-концерт закрытия X Зимнего Международного фестиваля искусств Юрия Башмета. В программе: выступление Дениса Мацуева, Вадима Репина, Ави Авиталя, Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением его художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета. Доступ на концерт будет возможен по билетам, которые гости и участники Российского инвестиционного форума могут приобрести через личный кабинет на сайте форума.

27 февраля будет организован теннисный турнир на Кубок Фонда "Росконгресс". Участники турнира смогут не только продемонстрировать свое мастерство владения ракеткой, но и установить деловые контакты и конструктивный диалог в неформальной обстановке. Вечером 28 февраля для представителей политической и бизнес-элиты состоится гала-матч по хоккею на Кубок Фонда "Росконгресс".

Гости и участники форума могут посетить тематический парк "Сочи Парк". Это первый российский парк, вошедший в топ-20 лучших парков Европы. Парк располагает 20 современными аттракционами, среди которых экстремальные, семейные и детские. Все аттракционы доступны для проката гостей неограниченное количество раз.

Шестнадцатый инвестиционный форум пройдет 27 и 28 февраля 2017 года. Оператором форума является Фонд "Росконгресс".

С более подробной информацией о датах и месте проведения мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте форума: http://www.rusinvestforum.org.

Дополнительная информация:

Пресс-служба Фонда "Росконгресс"

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