На выставочной площадке "NDExpo-2017" будут представлены новейшие технологии и материалы

МОСКВА, 30 января 2017 г. /Пресс-служба ООО "Атомэкспо"/. На выставочной площадке IV Международного форума "NDExpo-2017" - "Высокие технологии для устойчивого развития", который пройдет 20-22 марта в Москве, в Центре международной торговли, будут представлены новейшие технологии и материалы для промышленности и сферы услуг.

В этом году мероприятие проводится госкорпорацией "Росатом" совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) и АО "Российская венчурная компания" (РВК). На площадке форума будет организована выставка инновационных технологий и образцов продукции. В ней примут участие дивизионы Росатома ("Атомэнергомаш", топливная компания "ТВЭЛ", концерн "Росэнергоатом", группа компаний ASE); крупнейшие отраслевые предприятия и организации, в числе которых ПО "Маяк", СНПО "Элерон", РФЯЦ-ВНИИТФ; а также высокотехнологичные компании-лидеры других отраслей, которые представят продукцию и услуги по следующим направлениям:

• передовые производственные технологии (новые материалы; цифровое моделирование и проектирование, включая бионический дизайн: суперкомпьютерный инжиниринг; аддитивные и гибридные технологии);

• технологии для энергетики (системы управления производством электроэнергии, новые и возобновляемые источники энергии, интеллектуальная распределенная энергетика, накопители энергии, потребительские сервисы);

• системы безопасности (персональная безопасность при развитии Интернета вещей, умный и безопасный город, big data в контексте персональной и промышленной безопасности, инспекционные и досмотровые системы, сигнализация и оповещение, противопожарные системы и технологии, охрана периметра);

• медицинские технологии (превентивная медицина, новые материалы, оборудование для диагностики, информационные технологии в медицине);

• радиационные технологии (модификация свойств материалов, стерилизация медицинских изделий, обработка пищевых продуктов, решение экологических проблем);

• технологии для Арктики и континентального шельфа (технологии и освоение ресурсов океана, технологии добычи нефти и газа, цифровое месторождение).

Помимо демонстрации продуктов и услуг на выставочных стендах компаний планируются презентации на специальной площадке обмена лучшими практиками. К участию в "NDExpo-2017" приглашаются российские и зарубежные компании - производители и потребители высокотехнологичной продукции и услуг.

В работе предыдущего Форума "NDExpo-2016" приняли участие представители 202 компаний. За три дня работы деловую площадку форума посетили более 700 человек.

Оператором мероприятия выступает коммуникационная компания "Атомэкспо". Подробную информацию о программе Форума "NDExpo-2017" и условиях участия можно получить на официальном сайте http://www.ndexpo.ru/ , по тел.: +7 (499) 922-89-95, е-mail: ndexpo@atomexpo.com

Справочно

ООО "Атомэкспо" - коммуникационная компания, оказывающая полный спектр услуг в области конгрессно-выставочной деятельности, ивент-индустрии и бизнес-презентаций. "Атомэкспо" организует мероприятия, проводимые Госкорпорацией "Росатом", предприятиями атомной и других отраслей, органами исполнительной власти РФ, международными организациями. В активе компании более 500 реализованных проектов в России и за рубежом.

Пресс-служба ООО "Атомэкспо"