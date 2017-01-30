В Москве пройдут масштабные гастроли театра Габриадзе

МОСКВА, 30 января 2017 г. /Пресс-служба театра/. С 8 по 26 марта 2017 года в театральном центре "На страстном" пройдут гастроли любимого Москвой театра Габриадзе.

Приезд театра марионеток - это всегда событие для столицы. Каждых гастролей грузинского театра марионеток великого Резо Габриадзе в столице ждут с нетерпением, и каждый спектакль здесь неизменно проходит при аншлаге. По многочисленным просьбам зрителей, будут показаны уже полюбившиеся спектакли - "Рамона", "Бриллиант маршала де Фантье", "Осень моей весны" и "Сталинград".

Грузинский театр марионеток был основан известным художником, сценаристом, писателем, скульптором, театральным режиссером Резо Габриадзе в Тбилиси в 1981 году. С первого спектакля "Альфред и Виолетта" театр покорил сердца зрителей и неоднократно принимал участие в крупнейших международных театральных фестивалях - в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Белграде, Чарльстоне, Москве и других городах.

Создатель театра Резо Габриадзе - автор 35 фильмов, среди которых известные каждому российскому и не только зрителю - "Мимино", "Не горюй", "Кин-дза-дза", "Чудаки", "Необыкновенная выставка" и многие другие. Командор ордена искусств и литературы Французской Республики, лауреат Государственной премии СССР, премий "Триумф", "Ника", "Золотая маска" (1997, Россия), "Золотой Софит" (1997, Россия), Царскосельской премии (1997, Россия). Лауреат Государственной премии Грузии им. Шота Руставели (1989).

Спектакли, которые от декораций до крошечных лацканов на костюмах Резо Леванович Габриадзе делает сам, известны по всему миру и не оставляют равнодушными никого: от Нью-Йорка до Москвы зрители плачут над его "Сталинградом". "Это вода огонь и пар, и колесо это простая вещь, которая нам понятна. Я рассказываю о любви, это и заставляет зрителя прийти в театр. Любовь, любовь и опять любовь", - говорит Резо Габриадзе.

В основе сюжета самого "молодого" и одновременно одного из самых старых из спектаклей "Бриллиант маршала де Фантье" - приключения старого генерала князя Вано Пантиашвили в Париже. Князь получает телеграмму о кончине его родственника, французского маршала де Фантье, который завещал ему огромный бриллиант.

О спектакле "Рамона" - прекрасной и трагичной истории любви двух паровозов – автор говорит: "Спектакль "Рамона" я делал очень долго, потому что паровоз, как образ совершенный, сопровождает меня с юности. О паровозе можно рассказать много трогательного. Паровозы стыдливы. При заходе солнца пар у них краснеет. От паровоза как мне уйти в отпуск? Я же везде себя с собой возьму. Значит, я буду думать о том, как и что сделать, что нарисовать или поставить, буду искать решение".

"Осень моей весны" - это история о Боре Гадай, маленькой птичке с большим сердцем. Действие происходит в послевоенное время в грузинском городке Кутаиси, где после смерти шарманщика Варлама Боря остаётся единственной опорой в жизни бабушки Домны. Сам того не желая, он превращается в вора, влюбляется в красавицу Нинель и переживает множество опасных и увлекательных приключений. Это рассказ о путешествии сквозь мечты, отчаяние, гнев и радость. Это магическая смесь кукольного мастерства, грузинских народных песен, танцев и дорогих автору воспоминаний.

Мировая известность театра не делает искусство Габриадзе массовым, сам художник говорит о своем искусстве так: "Я придумал себе маленький театр и надеялся отдохнуть в нем и работать в своей мастерской. Все испортил успех. Я оказался заложником театра марионеток на долгие годы. Но мечта моя исполнилась - я вернулся к живописи и скульптуре уже навсегда. Все думали, что будет театр, где морковка заговорит с лягушкой, а та на стрекозе умчится в лес. Ничего подобного не случилось. Я открыл театр для взрослых".

Организатор гастролей театра в Москве - продюсерский центр Volkov PRO, который с 1997 года зарекомендовал себя в качестве одного из лучших профессионалов в области организации крупных концертов и театральных проектов, гастрольных туров по России музыкальных и театральных коллективов, как отечественных, так и зарубежных, масштабных фестивалей, а также мультимедийных выставок. Так проект "Необыкновенная выставка. Театр. Мультимедиа. Кино", представленный весной 2016 года и приуроченный к 80-летию Резо Габриадзе, привлёк рекордное количество посетителей, а также вызвал большой интерес со стороны профессионального сообщества и СМИ.

Все спектакли состоятся на сцене театрального центре "На страстном" по адресу: Страстной б-р, 8А.

Расписание спектаклей:

8 марта в 17.00 и 20.00 - "Рамона"

9 марта в 20.00 - "Рамона"

10 марта в 20.00 - "Рамона"

11 марта в 17.00 и 20.00 - "Рамона"

12 марта в 17.00 и 20.00 - "Рамона"

14 марта в 20.00 - "Бриллиант маршала де Фантье"

15 марта в 20.00 - "Бриллиант маршала де Фантье"

16 марта в 20.00 - "Бриллиант маршала де Фантье"

17 марта в 20.00 - "Бриллиант маршала де Фантье"

18 марта в 17.00 и 20.00 - "Осень моей весны"

19 марта в 17.00 и 20.00 - "Осень моей весны"

20 марта в 20.00 - "Осень моей весны"

21 марта в 20.00 - "Осень моей весны"

22 марта в 20.00 - "Осень моей весны"

23 марта в 20.00 - "Осень моей весны"

24 марта в 20.00 - "Сталинград"

25 марта в 17.00 и 20.00 - "Сталинград"

26 марта в 17.00 и 20.00 - "Сталинград"

О театре:

http://gabriadze.com/

https://www.facebook.com/GabriadzeTheatre/

Контакты для дополнительной информации, аккредитации и организации комментариев:

Юлия Мифтахова, j.miftakhova@gmail.com, +79269663518