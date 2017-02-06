Выставка и фестиваль туризма "Открой свою Россию 2017" пройдет 22-24 февраля

Выставка-фестиваль туризма и активного отдыха "Открой свою Россию 2017" пройдет в Москве 22-24 февраля. Это один из самых масштабных проектов в области популяризации активного отдыха и путешествий по России, который проводится при поддержке Федерального агентства по туризму, ралли "Шелковый путь", Цифрового телесемейства Первого канала, журнала GEO, National Geographic и информационно-развлекательных порталов "Это Кавказ" и "Дальний Восток".

Уникальность мероприятия заключается в том, что на одной площадке посетители смогут узнать о местах отдыха в России, познакомиться с современной одеждой, обувью и экипировкой для туризма и активного отдыха, а в фестивальной зоне принять участие в мастер-классах, тест-драйвах, розыгрышах ценных призов, посетить спецпоказы кино о путешествиях и встретиться с известными исследователями и профессиональными путешественниками.

Выставочная экспозиция "Открой свою Россию" позволит познакомиться со всеми аспектами туризма и отдыха в России, основные разделы:

Маршруты - в этом разделе посетители смогут подобрать туры на любой вкус и время года, познакомиться с уникальными заповедными территориями и новыми туристическими маршрутами в России.

Продукты - все, что нужно для активного отдыха, вы найдете именно в этом разделе: одежда, обувь, горнолыжная и сноубордическая экипировка, снаряжение и аксессуары.

Велополис - здесь вы встретите проверенные временем марки, новые модели велосипедов, скутеров и различные вело- и мотоаксессуары.

Автопутешествия - джиптуры, дома на колесах, туристические прицепы и все самое необходимое для тех, кто предпочитает путешествовать за рулем.

Изюминкой мероприятия является фестивальная программа "Открой свою Россию", рассчитанная на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений. Разнообразие интерактивных площадок позволит каждому выбрать себе активность по душе или открыть для себя новое увлечение. Наиболее значимые мероприятия программы:

День ралли "Шелковый путь" - автограф- и фотосессия с пилотами КАМАЗ-Мастер и кубком "Белый тигр", джипы и камаз в фирменной ливрее

Редакторские встречи GEO

Библиотека GEO с изданиями разных лет

Спецпоказ документального фильма Антона Ланге "Хребет. Кавказ от моря до моря" от портала "Это Кавказ"

Спецпоказ документального фильма об истории Дальнего Востока от портала DV.land

Увлекательная детская анимация от Coral Travel

Мини-викторина с призами от порталов "Это Кавказ" и "Дальний Восток"

Показ мультфильмов "Мульти-Россия" организует РГО. Каждый мультфильм - визитная карточка одного из городов или регионов России.

Фотовыставка РГО "Самая красивая страна"

Скалодром

Познавательные квесты

Велодуэль с призами за скорость

Тест-драйвы велосипедов и самокатов

Фотоконкурс

Розыгрыш экшн-камеры, сноуборда, электросамоката, лонгборда, детского самоката, скейтборда и многое другое.

Все мероприятия фестиваля "Открой свою Россию 2017" бесплатны для посещения. (0+)

Получить бесплатный билет можно по ссылке:

http://www.discoverussia.com/exhibition/visitor.htm