Выставка и фестиваль туризма "Открой свою Россию 2017" пройдет 22-24 февраля

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Выставка-фестиваль туризма и активного отдыха "Открой свою Россию 2017" пройдет в Москве 22-24 февраля. Это один из самых масштабных проектов в области популяризации активного отдыха и путешествий по России, который проводится при поддержке Федерального агентства по туризму, ралли "Шелковый путь", Цифрового телесемейства Первого канала, журнала GEO, National Geographic и информационно-развлекательных порталов "Это Кавказ" и "Дальний Восток".
Уникальность мероприятия заключается в том, что на одной площадке посетители смогут узнать о местах отдыха в России, познакомиться с современной одеждой, обувью и экипировкой для туризма и активного отдыха, а в фестивальной зоне принять участие в мастер-классах, тест-драйвах, розыгрышах ценных призов, посетить спецпоказы кино о путешествиях и встретиться с известными исследователями и профессиональными путешественниками.
Выставочная экспозиция "Открой свою Россию" позволит познакомиться со всеми аспектами туризма и отдыха в России, основные разделы:
Изюминкой мероприятия является фестивальная программа "Открой свою Россию", рассчитанная на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений. Разнообразие интерактивных площадок позволит каждому выбрать себе активность по душе или открыть для себя новое увлечение. Наиболее значимые мероприятия программы:
Все мероприятия фестиваля "Открой свою Россию 2017" бесплатны для посещения. (0+)
Получить бесплатный билет можно по ссылке:
http://www.discoverussia.com/exhibition/visitor.htm