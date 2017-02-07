В 2018 году в 300 метрах от ЖК SREDA откроется метро

Станция метро "Нижегородская улица" войдет в состав первой новой линии метро, построенной в Москве за последние 15 лет. Линия метро получит название "Кожуховская" и станет самой высокотехнологичной за всю историю строительства метро в Москве.

В состав новой ветки метро войдут девять станций, а ее протяженность составит 17,5 км. Глубина "Кожуховского" тоннеля составит 35 метров, что по строительным меркам считается глубоким залеганием. Поэтому жители районов, где планируется подземка, в том числе и будущие жители квартала SREDA, будут обеспечены плотной шумоизоляцией. Пропускная способность новой ветки составит 176 тыс. человек в час. Также на станции "Нижегородская улица" будет организована пересадка на кросс-платформу, то есть перейти на другую ветку метро можно будет, не поднимаясь по лестнице. Подобный принцип используется на станции "Китай-город".

К проектированию линии метро "Кожуховская" привлечены не только отечественные, но и зарубежные компании: испанская компания Bustren и итальянская компания Geogata.

В интерьере станции планируется отразить архитектуру Нижнего Новгорода и мотивы традиционных для региона народных промыслов. При отделке будут в основном использоваться отечественные материалы натурального происхождения например, саянский мрамор, гранит и габбро-диабаз карельских и уральских месторождений, искусственный камень подмосковного производства.

В дальнейшем подземное метро "Нижегородская улица" войдет в состав крупнейшего транспортно-пересадочного узла "Рязанская", который не имеет аналогов в России. ТПУ объединит четыре вида транспорта: автобус, две станции метро - Кожуховской линии и Третьего пересадочного контура, а также Московское центральное кольцо и радиальное направление РЖД - платформу "Карачарово".

ТПУ будет представляет собой зал-конкорс, в который можно будет попасть с улицы, спустившись по эскалатору, из метро - пройдя по первому этажу станции, а также с платформ МЦК - спустившись на эскалаторе. В этом зале будут распределяться пассажиропотоки и осуществляется покупка билетов на все перечисленные виды транспорта. В перспективе из ТПУ "Рязанская" предполагается попасть на платформы РЖД станции "Карачарово" и далее в сторону района Перово. Пассажиропоток в этом ТПУ составит 114,3 тыс. человек в час пик.

Стоит отметить, что развитие транспортной доступности в "Нижегородском" районе уже сейчас ведется активными темпами. В сентябре 2016 года в 10 минутах от жилого квартала SREDA была открыта станция "Нижегородская" Московского центрального кольца. Вместимость одного подвижного состава составляет 1200 пассажиров. Также продолжается расширение Рязанского проспекта. Окончание его реконструкции запланировано на 2018 год.

Максим Гасиев, президент Группы ПСН: "Сегодня каждая третья новостройка приобретается на юго-востоке Москвы. Безусловно, при такой высокой популярности локации, необходимо создать комфортную, быструю и продуманную транспортную сеть. Власти города уже многое сделали для этого, и в ближайшее время район обещает стать одним из самых доступных и современных с точки зрения общественного транспорта. Однако стоит помнить, что с появлением в районе метро, стоимость земли существенно подорожает".

Справка о "Группе ПСН": "Группа ПСН" более 15 лет работает на рынке недвижимости и является одной из самых крупных частных компаний в России. Мы начинали свою деятельность как инвестиционная и управляющая компания, в портфеле которой на сегодняшний день около 740 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, а также свыше 40 тыс. га земельных активов. В 2016 году компания вошла в ТОП-5 девелоперов Москвы по объемам строительства. Сегодня в активной стадии находятся пять проектов жилой недвижимости общей площадью около 2 млн кв. м. В каждом из этих объектов мы создаем качественное, комфортное и красивое пространство для жизни, отдыха и работы. Проекты компании высоко оцениваются как нашими клиентами, так и профессиональными игроками рынка и удостаиваются наград ведущих российских премий рынка недвижимости. Нашими партнерами являются такие крупные российские банки, как "Промсвязьбанк", "Сбербанк", "Московский кредитный банк", ВТБ24 и др.".

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